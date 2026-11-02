Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Силяновска-Давкова поздрави Йотова: С добра воля можем да преодолеем предизвикателствата

Силяновска-Давкова поздрави Йотова: С добра воля можем да преодолеем предизвикателствата

„Уверена съм, че под своето председателство България ще играе конструктивна роля в нашия регион и в Европа“, заяви тя

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова поздрави Илияна Йотова и Кирил Вълчев за изборната им победа, като изрази очаквания за сътрудничество, основано на взаимно уважение, открит диалог и партньорство.

В публикация в социалната мрежа X Силяновска-Давкова отправи поздравления от името на гражданите на Северна Македония и лично от свое име. Тя посочи, че успехът на Йотова отразява волята на българския народ.

„Уверена съм, че под своето председателство България ще играе конструктивна роля в нашия регион и в Европа“, заяви Силяновска-Давкова.

Президентът на Северна Македония изрази готовност за укрепване на отношенията между двете държави и преодоляване на съществуващите спорни въпроси.

„С добра воля можем да преодолеем съществуващите предизвикателства, да укрепим отношенията между Северна Македония и България и да допринесем за мир, стабилност и просперитет“, се казва в посланието.

Отношенията между Скопие и София са тясно свързани с европейската интеграция на Северна Македония. През юли 2022 г. беше одобрена преговорната рамка за присъединяване на страната към ЕС и се проведе първата междуправителствена конференция.

Сред условията за напредък в преговорите е приемането на конституционни промени, с които българите да бъдат включени сред народите, изброени в основния закон на страната. От значение е и изпълнението на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България.

Силяновска-Давкова и Йотова се срещнаха в София през юни тази година. Тогава разговорите им засегнаха конституционните промени, двустранните протоколи и работата на историческата комисия.

След срещата Йотова подчерта, че Северна Македония трябва да изпълни поетите международни ангажименти, включително тези по Споразумението за добросъседство.

 
 
 

Още по темата

Световните агенции коментират резултатите от президентските избори в България

Световните агенции коментират резултатите от президентските избори в България

При преброени 99,68% протоколи: Йотова печели с 57,66%, Гюров остава втори с 39,38%

При преброени 99,68% протоколи: Йотова печели с 57,66%, Гюров остава втори с 39,38%

ЦИК при 72,65% обработени протоколи: Йотова води с 58,2% срещу 38,9% за Гюров

ЦИК при 72,65% обработени протоколи: Йотова води с 58,2% срещу 38,9% за Гюров

София не избра Йотова: Андрей Гюров има близо 60 хил. гласа повече от Илияна Йотова

София не избра Йотова: Андрей Гюров има близо 60 хил. гласа повече от Илияна Йотова

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Порои наводниха части от Гърция, двама души са евакуирани, а скала разруши гараж

Порои наводниха части от Гърция, двама души са евакуирани, а скала разруши гараж

Турските медии: "Исторически избори в България! За първи път жена е избрана за президент"

Турските медии: "Исторически избори в България! За първи път жена е избрана за президент"

Вучич: Не могат да ме арестуват, нямат доказателства

Вучич: Не могат да ме арестуват, нямат доказателства

Румъния вдигна изтребители F-16 заради атаки с дронове срещу пристанища в Украйна

Румъния вдигна изтребители F-16 заради атаки с дронове срещу пристанища в Украйна

„Студентската листа“ очерта приоритетите си за първите 100 дни на новото правителство в Сърбия

„Студентската листа“ очерта приоритетите си за първите 100 дни на новото правителство в Сърбия

Водещи

Порои наводниха части от Гърция, двама души са евакуирани, а скала разруши гараж

Порои наводниха части от Гърция, двама души са евакуирани, а скала разруши гараж

  • Преди 5 минути
Категорична победа на Йотова и в Перник

Категорична победа на Йотова и в Перник

СГС отложи дело срещу Прокурорския син Васил Михайлов заради действия на подсъдимия

СГС отложи дело срещу Прокурорския син Васил Михайлов заради действия на подсъдимия

Петима ранени при руска атака с дронове срещу Одеска област, 12 населени места останаха без ток

Петима ранени при руска атака с дронове срещу Одеска област, 12 населени места останаха без ток

  • Преди 13 минути
Турските медии: "Исторически избори в България! За първи път жена е избрана за президент"

Турските медии: "Исторически избори в България! За първи път жена е избрана за президент"

  • Преди 14 минути
Пазарджик избра двойката Йотова-Вълчев на балотажа

Пазарджик избра двойката Йотова-Вълчев на балотажа

Вучич: Не могат да ме арестуват, нямат доказателства

Вучич: Не могат да ме арестуват, нямат доказателства

  • Преди 21 минути
Официално при преброени 100% протоколи: Йотова печели с 57,56%, Гюров е втори с 39,48%

Официално при преброени 100% протоколи: Йотова печели с 57,56%, Гюров е втори с 39,48%

  • Преди 26 минути
Как западните медии отразиха избора на Илияна Йотова

Как западните медии отразиха избора на Илияна Йотова

Йотова-Вълчев с категорична победа в Монтана

Йотова-Вълчев с категорична победа в Монтана

Равенството със Славия сви шансовете на ЦСКА за титлата

Равенството със Славия сви шансовете на ЦСКА за титлата

  • Преди 37 минути
Илияна Йотова с категорична победа и в Ловеч

Илияна Йотова с категорична победа и в Ловеч

Масови полицейски акции срещу празнуващи Хелоуин в Москва

Масови полицейски акции срещу празнуващи Хелоуин в Москва

  • Преди 40 минути
Десислава Радева поздрави Гюров с парче на Металика

Десислава Радева поздрави Гюров с парче на Металика

  • Преди 47 минути
Изборът на Кюстендил е Илияна Йотова

Изборът на Кюстендил е Илияна Йотова