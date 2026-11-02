Силяновска-Давкова поздрави Йотова: С добра воля можем да преодолеем предизвикателствата

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова поздрави Илияна Йотова и Кирил Вълчев за изборната им победа, като изрази очаквания за сътрудничество, основано на взаимно уважение, открит диалог и партньорство.

В публикация в социалната мрежа X Силяновска-Давкова отправи поздравления от името на гражданите на Северна Македония и лично от свое име. Тя посочи, че успехът на Йотова отразява волята на българския народ.

„Уверена съм, че под своето председателство България ще играе конструктивна роля в нашия регион и в Европа“, заяви Силяновска-Давкова.

Президентът на Северна Македония изрази готовност за укрепване на отношенията между двете държави и преодоляване на съществуващите спорни въпроси.

„С добра воля можем да преодолеем съществуващите предизвикателства, да укрепим отношенията между Северна Македония и България и да допринесем за мир, стабилност и просперитет“, се казва в посланието.

Отношенията между Скопие и София са тясно свързани с европейската интеграция на Северна Македония. През юли 2022 г. беше одобрена преговорната рамка за присъединяване на страната към ЕС и се проведе първата междуправителствена конференция.

Сред условията за напредък в преговорите е приемането на конституционни промени, с които българите да бъдат включени сред народите, изброени в основния закон на страната. От значение е и изпълнението на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България.

Силяновска-Давкова и Йотова се срещнаха в София през юни тази година. Тогава разговорите им засегнаха конституционните промени, двустранните протоколи и работата на историческата комисия.

След срещата Йотова подчерта, че Северна Македония трябва да изпълни поетите международни ангажименти, включително тези по Споразумението за добросъседство.