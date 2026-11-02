Меси поведе Интер Маями към обрат и място в Шампионската купа на КОНКАКАФ

Лионел Меси отново беше в основата на успех на Интер Маями. Аржентинската звезда асистира за изравнителния гол и отбеляза победното попадение при обрата с 2:1 над Ню Инглънд Революшън в мач от МЛС.

С победата тимът от Флорида събра 59 точки и изпревари Ню Инглънд, който остана с 58. Интер Маями вече е втори в Източната конференция кръг преди края на редовния сезон и си осигури участие в Шампионската купа на КОНКАКАФ през 2027 година.

Пред 54 112 зрители на „Джилет Стейдиъм“ първото полувреме завърши без голове. Домакините поведоха в 53-тата минута, когато Даниел Газдаг завърши атака, в която участваха Пейтън Милър и Илай Файнголд.

Интер Маями изравни в 69-ата минута. След прехвърлящо подаване на Теласко Сеговия Меси върна топката с глава към Херман Бертараме, който също с глава я изпрати във вратата.

Решителният момент дойде в 83-тата минута. Меси получи топката от Луис Суарес, преодоля трима защитници и след комбинация със Сеговия отбеляза с левия крак за 2:1.

Попадението беше 26-о за аржентинеца през сезона в МЛС и го остави начело при голмайсторите. Той има и 16 асистенции - общо 42 голови участия.