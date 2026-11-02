Макун след успеха в Русе: Така се печели първенството

Кристиан Макун отличи усилията на Левски до последния момент при победата с 1:0 над Дунав в Русе. Венецуелският защитник коментира и предстоящите предизвикателства пред „сините“ в първенството и Лига Европа.

„Отличавам усилията на отбора да опитва до самия край. Именно благодарение на това постоянство получихме наградата си. Имахме възможност да отбележим няколко гола, но техният вратар се представи много добре още от началото“, заяви Макун пред AVS Photo Report.

Бранителят смята, че битката за титлата ще продължи да бъде трудна и че съперниците в долната част на класирането са допълнително мотивирани да отнемат точки от Левски.

„Показахме огромно желание да спечелим като гости. Отборите в долната част на класирането имат допълнителни стимули да ни отнемат точки, но ние ще се стараем да играем по най-добрия възможен начин, както направихме и сега“, каза венецуелецът.

Според него концентрацията във всеки мач ще бъде ключова за амбициите на шампионите както в България, така и на европейската сцена.

„Така се печели това първенство. Гостувахме на много трудни терени и трябва да бъдем концентрирани във всеки кръг, както в шампионата, така и в Европа. Трябва да продължим по този път и да печелим, за да имаме шанс отново да станем шампиони“, добави Макун.

На Левски предстои домакинство на Ягелония в Лига Европа, след което „сините“ ще се изправят срещу ЦСКА в дербито на българското първенство.

„Сега трябва да си починем, да се възстановим добре и да подготвим домакинския мач. Очаква ни много хубава атмосфера преди българското дерби. Ще се постараем да дадем най-доброто от себе си, за да зарадваме привържениците си с победа у дома“, завърши защитникът.