Тръмп попадна в списъка на „Репортери без граници“ за посегателства срещу свободата на медиите

Международната организация „Репортери без граници“ включи президента на САЩ Доналд Тръмп в списъка си за 2026 г. „Хищници на свободата на печата“ (Press Freedom Predators 2026), съобщи ДПА.

Според организацията американският президент е засилил натиска си върху медиите след началото на втория си мандат в Белия дом. От „Репортери без граници“ обвиняват Тръмп, че използва президентските си правомощия срещу медии, чиито публикации и журналистическо отразяване не одобрява.

Междувременно САЩ са паднали до 64-то място сред общо 180 държави в глобалния индекс на организацията за свобода на медиите.

В тазгодишния списък фигурират още руският президент Владимир Путин и китайският държавен глава Си Цзинпин. Публикацията му е посветена на Международния ден на ООН за прекратяване на безнаказаността за престъпленията срещу журналисти.

Общо 33 нови личности и организации са посочени в изданието за 2026 г. Сред тях е египетският президент Абдел Фатах ас Сиси, когото организацията обвинява в закриване на независими медии и задържане на журналисти.

В списъка присъстват също израелската армия, Китайската комунистическа партия и организирани престъпни групи в Мексико. Сред посочените имена са френският медиен предприемач Венсан Болоре и милиардерът Илон Мъск.

Технологичните компании „Алфабет“ и „Мета“ също са включени. Според „Репортери без граници“ господстващото им положение на пазара за дигитална реклама създава сериозен икономически натиск върху традиционните медии.

Списъкът „Хищници на свободата на печата“ се публикува от 2001 г. насам, макар и през различни периоди. От организацията уточняват, че той не претендира да обхваща всички нарушители, а цели да привлече внимание към личности и структури, които според нея системно ограничават независимата журналистика.