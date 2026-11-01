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Тръмп: САЩ унищожиха голяма част от военния потенциал на Иран, остават още един-два обекта

Тръмп: САЩ унищожиха голяма част от военния потенциал на Иран, остават още един-два обекта
Снимка: AP/БТА

Американският президент заяви, че преговорите с Техеран вървят добре, но не са надеждни, и предупреди, че Вашингтон може бързо да нанесе нови удари

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските сили са унищожили голяма част от военния потенциал на Иран, но все още има един или два обекта, срещу които Вашингтон планира действия. Това предаде Франс прес.

Пред журналисти в резиденцията си "Мар а Лаго" във Флорида Тръмп определи преговорите за прекратяване на войната, започната от САЩ и Израел в края на февруари, като "вървят добре", но уточни, че "не са особено надеждни".

Американският президент повтори, че Вашингтон не бърза с нови военни действия, тъй като според него иранските въоръжени сили и ядрената програма на страната вече са понесли сериозни поражения.

"Унищожихме флота им, унищожихме военновъздушните им сили, унищожихме противовъздушната им отбрана, унищожихме почти цялото военно оборудване, което имат, разрушихме голяма част от производствения им капацитет. Унищожихме ядрените им възможности. Остава ни да се заемем, бих казал, с един-два обекта, но ние можем да направим това за 10 минути. Планираме го", заяви Тръмп.

Той посочи и планината Пикакс, известна в Иран като планината Куланг, където според предположения се намира подземен ядрен комплекс.

"Вероятно трябва да се обърне внимание на планината Пикакс (планината Куланг, както я наричат в Иран - бел. ред.)", отбеляза американският президент и добави: "Можем да направим всичко това много бързо".

 

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