Близо 1000 мигранти прекосиха Ламанша за два дни след триседмично прекъсване

Близо 1000 мигранти достигнаха Великобритания с малки лодки за два дни, след като лошото време прекъсна преминаванията през Ламанша за три седмици.

В петък на британския бряг са пристигнали 671 души с девет лодки, а в четвъртък - още 263 души с три плавателни съда. Преди това в продължение на 21 дни не бяха регистрирани преминавания заради силното вълнение и ветровете. Сред пристигналите в Дувър е имало и деца.

От началото на 2026 г. до вчера Ламанша са прекосили общо 21 869 мигранти, показват данни на британското Министерство на вътрешните работи. Според прогнозите общият брой на пристигналите до края на годината вероятно няма да надхвърли този от 2025 г., тъй като преминаванията обичайно намаляват през късната есен и зимата.

Правителството на Великобритания отчита значителен спад на пристиганията, като това лято е регистриран най-ниският брой за летен сезон от 2020 г. насам.

Опозиционната Консервативна партия обаче обвини управляващите лейбъристи, че са "изгубили контрол върху границите". Крис Филп, отговарящ за вътрешните работи в правителството в сянка на консерваторите, заяви:

"Лодките продължават да пристигат, каналджиите продължават да действат, а лейбъристите продължават да си намират оправдания".

Филп обвини правителството, че не предприема достатъчно строги мерки за ограничаване на нелегалната миграция. Той заяви, че консерваторите предлагат оттегляне на Великобритания от Европейската конвенция за правата на човека и депортиране на всички незаконни имигранти.

"Само консерваторите имат решимостта да приложат план за охрана на границите, включващ оттегляне от Европейската конвенция за правата на човека и депортиране на всички незаконни имигранти. Така ще сложим край на кризата в Ламанша", заяви Филп.