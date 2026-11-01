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ЦИК: Секциите в страната отвориха без затруднения, на места машините работят на батерии

ЦИК: Секциите в страната отвориха без затруднения, на места машините работят на батерии

На сайта на ЦИК са публикувани телефонни номера, на които гражданите могат през целия ден да подават жалби и сигнали, свързани с гласуването

Няма данни за затруднения при отварянето на избирателните секции в страната, съобщиха от Централната избирателна комисия към 8:00 ч.

На места обаче изборният ден започна без електрозахранване. По информация на РИК – Софийска област, машините за гласуване в община Сливница са започнали работа на батерии заради липса на ток. Без електрозахранване са и четири секции в област Кърджали.

На сайта на ЦИК са публикувани телефонни номера, на които гражданите могат през целия ден да подават жалби и сигнали, свързани с гласуването.

Първият брифинг на комисията е насрочен за 9:00 ч., когато се очаква по-подробна информация за началото на изборния ден.

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