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В Бургас изборите започнаха нормално, една машина в Карнобат е спряла и са преминали на хартия

В Бургас изборите започнаха нормално, една машина в Карнобат е спряла и са преминали на хартия
Снимка: БТА

Около 10% от членовете на СИК са подменени

Изборният ден в Бургаска област започна нормално и в определения час. Всички секции са отворили, съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) в Бургас Георги Михов.

При откриването на изборния ден в Карнобат една от машините е дефектирала и се е наложило преминаване към гласуване с хартиени бюлетини, каза Михов. По думите му други технически проблеми в областта не са отчетени. 

Във всички секции са осигурени хартиени бюлетини, с които избирателите могат да гласуват при отказ на машините, посочиха от РИК. В областта машинно гласуване е предвидено в 605 секции, като устройствата са общо 653. В 48 секции има по две машини. Спрямо предходните избори броят им е увеличен с 54.

В съставите на секционните избирателни комисии (СИК) са направени промени - около 10 на сто от членовете им са заменени заради неявили се на първия тур или предварително заявени отсъствия, посочиха още от Районната избирателна комисия. 

За нормалното протичане на машинния вот ще се грижат близо 180 техници. 

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