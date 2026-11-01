В Гърция: ПАОК преговаря с Кирил Десподов за нов договор

Кирил Десподов води преговори с ПАОК за подписване на нов договор, съобщават гръцки медии. Информацията от южната ни съседка е отговор на появилите се спекулации, че капитанът на българския национален отбор ще се завърне в ЦСКА през следващия сезон 2027/28.

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„ПАОК взе решението си за Кирил Десподов и то е ясно: иска да запази българския национал в състава си и след лятото на 2027 г., когато изтича настоящият му договор. Въпреки факта, че 29-годишното крило е извън игра от миналия март поради известен проблем с крака, доверието на хората от клуба в него не е разклатено“, коментират от ръководството на ПАОК пред медиите.

„В момента водим преговори с Десподов за подновяване на договора му“, характерно посочват представители на ПАОК. И добавят многозначително: „Дискусиите са на добро ниво“.

Сайтът metrosport.gr съобщава, че след постигане на споразумение с Михаелидес и контакти с Живкович, „черно-белият“ клуб започна разговори за подновяване на договора на българина. Според изданието, както „черно-белият“ клуб, така и 30-годишният ас след няколко дни искат да продължат сътрудничеството си за следващите години и вече са започнали разговори за това.

„Както е известно, договорът на българския ас изтича през лятото , но ПАОК е избрал да започне разговори сега, без да чака той да се завърне към активни действия, като по този начин иска да покаже признателността, която има за неговата класа. От друга страна, бившият капитан на българския национален отбор иска да продължи да играе за „черно-белите“, с които е преживял страхотни моменти“, пише още изданието.

30 -годишният ас претърпя операция на палеца на крака си в началото на май и оттогава не е играл. Той започна тренировки с пълна сила преди няколко дни и завръщането му към състезателната игра с нов договор би било идеален сценарий .