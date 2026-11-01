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Милан с историческа победа в дербито срещу Интер

Милан с историческа победа в дербито срещу Интер
БТА

„Росонерите" печелят четири поредни пъти срещу градския съперник за първи път от 70-те години

Милан се върна на победния път в Серия А, след като спечели поредното издание на дербито срещу градския съперник Интер с 3:1. „Росонерите" имаха убийствена ефективност и вкараха трите си гола с четири точни удара. По този начин отборът на Рубен Аморим се изкачи на четвърто място в класирането с 21 точки. Шампионът Интер има 25 точки на втора позиция, толкова има и лидерът Лацио. Загубата е първа за „нерадзурите" през сезона.

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Символичните домакини поведоха с 2:0 още до 10-ата минута. Кристиан Пулишич вкара в 4-ата минута с един от редките си голове с глава, а шест по-късно Адриен Рабио отново взриви трибуните на „Сан Сиро" в червено и черно. Интер върна един гол в 22-ата минута след ъглов удар и гол с глава на Алесандро Бастони. Милан обаче реши мача в своя полза в 43-ата минута, когато Диего Морейра изпълни по перфектен начин пряк свободен удар за 3:1 и уби инерцията на Интер.

Милан вече е в серия от четири спечелени дербита срещу Интер едва за четвърти път в историята и за първи от началото на 70-те години. За последно „росонерите" победиха „нерадзурите" толкова поредни пъти през 1972 и 1973 година. Най-дългата победна серия на Милан е от шест последователни успеха.

 

 

 

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