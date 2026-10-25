Наполи и Рома направиха зрелищно 3:3, Лацио оглави Серия А

Наполи и Рома завършиха 3:3 в голов спектакъл на стадион „Диего Армандо Марадона“ от осмия кръг на Серия А. Гостите на два пъти наваксаха пасив от два гола и запазиха серията си без поражение в първенството.

Франк Ангиса откри резултата с атрактивна задна ножица в 28-ата минута, а в началото на втората част Скот Мактоминей удвои преднината на домакините.

Рома изравни с две попадения в рамките на четири минути. Матиас Соуле намали в 70-ата минута, а резервата Леонардо Балерди направи резултата 2:2.

Мактоминей отново изведе Наполи напред в 83-ата минута с плътен удар от границата на наказателното поле. Малко преди последния сигнал Балерди отбеляза втория си гол и донесе точката на „вълците“.

В друг двубой Лацио победи Парма с 2:1 и оглави класирането с 22 точки. Кенет Тейлър откри резултата в 51-ата минута, а седем минути по-късно Диего Карлос си отбеляза автогол. Симоне Лонтани намали в добавеното време.

Тимът на Дженаро Гатузо води с три точки пред шампиона Интер, който е с мач по-малко. Парма допусна трета поредна загуба и остава на предпоследната позиция с четири точки.