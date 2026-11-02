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Българите в Турция и в страни извън ЕС могат да подават декларации да си получават пенсиите там

Българите в Турция и в страни извън ЕС могат да подават декларации да си получават пенсиите там
Снимка: Pixabay

„Декларация живот" се подава до края на годината

Започва да тече срокът за подаване на декларация за продължаване на изплащането на пенсия за хората с местоживеене в държава, която не е член на Европейския съюз. Това е за държави, където не се прилагат разпоредбите на международен договор за социална сигурност, по който България е страна, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Документът, добил популярност като „декларация живот", трябва да бъде подаден от съответните лица до края на настоящата година, за да бъде продължено изплащането на българските им пенсии и през следващата година, допълват от НОИ.

От НОИ припомниха, че „декларация живот“ се подава ежегодно между 1 ноември и 31 декември на всяка календарна година. В същият период пенсионерът трябва да се яви лично пред консулска служба или друг официален компетентен орган в държавата по местоживеене, който да завери декларацията.

Заверената декларация се адресира до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията. Тя може да бъде подадена лично или чрез упълномощено лице, както и да бъде изпратена в оригинал чрез пощенски оператор. Възможно е подаването да стане и по електронен път чрез Услуга 52 "Подаване на декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България", достъпна с КЕП или ПИК на НОИ.

На интернет страницата на НОИ са налични двуезични формуляри на декларацията на следните езици: английски, испански, френски, немски, италиански и турски. Те могат да бъдат изтеглени от рубрика „Формуляри“,Формуляри на декларации за изплащане на българска пенсия – за държави, за които не се прилагат регламенти и международни договори.

В края на миналата година в област Кърджали бяха получени 4170 декларации за продължаване получаването на пенсия. От НОИ посочиха тогава, че новите промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж визира само държави, които не са членки на Европейския съюз, и с които не се прилагат разпоредбите на международен договор или споразумение, по които България е страна.

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