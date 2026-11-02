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Времето през седмицата: Дъждове и сняг, облаците се задържат над страната

Времето през седмицата: Дъждове и сняг, облаците се задържат над страната
Pixabay

Новата седмица започва с дъждове в почти цялата страна, като на места се очакват значителни количества валежи

Новата седмица започва с дъждове в почти цялата страна, като на места се очакват значителни количества валежи. Сутрешните температури ще бъдат между 8 градуса в София и 13 градуса по Черноморието.

През деня най-интензивни ще са валежите в Западна и Централна България, където количествата ще достигнат между 30 и 60 литра на квадратен метър. В планинските райони дъждът ще преминава в мокър сняг.

Максималните температури ще са между 11 и 16 градуса, а в югоизточните части на страната ще достигнат до 18 градуса. По Черноморието термометрите ще показват 15-16 градуса, докато в София се очакват около 11-12 градуса.

В планините облачността ще бъде значителна, с валежи от дъжд и сняг. По-интензивни снеговалежи се очакват в Рила и Пирин. Над 2000 метра снежната покривка ще се увеличи с между 5 и 15 сантиметра.

По високите части ще духа югоизточен вятър със скорост до 60 км/ч. Максималните температури ще бъдат между минус 1 и 2 градуса на височина над 2500 метра и между 6 и 7 градуса на 1500 метра.

Във вторник и сряда дъждовното време ще се задържи, като по-обилни валежи се очакват в Дунавската равнина. Във високите западни полета дъждът временно ще преминава в сняг.

През нощта срещу сряда валежите постепенно ще спрат, като последно това ще се случи по Черноморието.

В края на седмицата облачността над Западна България ще остане значителна, докато в източните райони ще има повече слънчеви часове. В петък по Черноморието се очаква предимно слънчево време.

 

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