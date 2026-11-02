Избирателите на Йотова и Гюров - еднакво образовани, но от различни поколения

Демографски разрез на гласоподавателите за двамата кандидати на президентските избори показва, че основно млади хора до 30 годишна възраст са пуснали своя глас за двойката Андрей Гюров - Георги Кандев, докато за Йотова - Вълчев са гласували повече хора над 60 години.

Съотношението между онези с висше/средно/основно образование е почти равностойно.

Сред гласувалите от поколението Gen Z подкрепата за Андрей Гюров е 50%, а за Илияна Йотова — 40%. Останалите 10% са отбелязали „Не подкрепям никого“. Това показват данните от екзитпола на агенция „Маркет ЛИНКС“ за балотажа на президентските избори.

При милениалите, родени от 80-те до средата на 90-те години, резултатите са почти равни. Гюров събира 46%, а Йотова — 45%. Делът на избралите да не подкрепят нито един от кандидатите е 9%.

Йотова увеличава преднината си сред по-възрастните

При поколението Gen X Йотова получава 52% от гласовете срещу 42% за Гюров, сочи екзитполът на „Маркет ЛИНКС“. Други 6% са избрали „Не подкрепям никого“.

Най-голяма е разликата при бейбибумърите — родените от края на 40-те до средата на 60-те години. Йотова има подкрепата на 59%, а Гюров — на 37%, което е преднина от 22 процентни пункта. Четири процента не подкрепят нито един от двамата.

Сходни предпочитания при мъжете и жените

Данните на „Маркет ЛИНКС“ показват близко разпределение на вота по пол.

Сред жените 51% са гласували за Йотова, а 43% — за Гюров. Останалите 6% са избрали „Не подкрепям никого“.

При мъжете Йотова получава 50%, а Гюров — 43%. Делът на неподкрепилите нито един от кандидатите е 7%.