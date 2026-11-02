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Избирателите на Йотова и Гюров - еднакво образовани, но от различни поколения

Избирателите на Йотова и Гюров - еднакво образовани, но от различни поколения

За Андрей Гюров са гласували предимно хора до 30 години, за Йотова - над 60

Демографски разрез на гласоподавателите за двамата кандидати на президентските избори показва, че основно млади хора до 30 годишна възраст са пуснали своя глас за двойката Андрей Гюров - Георги Кандев, докато за Йотова - Вълчев са гласували повече хора над 60 години.

Съотношението между онези с висше/средно/основно образование е почти равностойно. 

Сред гласувалите от поколението Gen Z подкрепата за Андрей Гюров е 50%, а за Илияна Йотова — 40%. Останалите 10% са отбелязали „Не подкрепям никого“. Това показват данните от екзитпола на агенция „Маркет ЛИНКС“ за балотажа на президентските избори.

При милениалите, родени от 80-те до средата на 90-те години, резултатите са почти равни. Гюров събира 46%, а Йотова — 45%. Делът на избралите да не подкрепят нито един от кандидатите е 9%.

Йотова увеличава преднината си сред по-възрастните

При поколението Gen X Йотова получава 52% от гласовете срещу 42% за Гюров, сочи екзитполът на „Маркет ЛИНКС“. Други 6% са избрали „Не подкрепям никого“.

Най-голяма е разликата при бейбибумърите — родените от края на 40-те до средата на 60-те години. Йотова има подкрепата на 59%, а Гюров — на 37%, което е преднина от 22 процентни пункта. Четири процента не подкрепят нито един от двамата.

Сходни предпочитания при мъжете и жените

Данните на „Маркет ЛИНКС“ показват близко разпределение на вота по пол.

Сред жените 51% са гласували за Йотова, а 43% — за Гюров. Останалите 6% са избрали „Не подкрепям никого“.

При мъжете Йотова получава 50%, а Гюров — 43%. Делът на неподкрепилите нито един от кандидатите е 7%.

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