Левски представя още един директор до края на месеца

Ръководството на Левски е много близо до назначаване на нов спортен шеф. "Сините" заключителни преговори с чужденец за позицията "спортен директор". По потвърдена информация на "Таралеж" очакванията са той да бъде официално представен до края на ноември.

Новият ръководител ще работи заедно с досегашния спортен директор Георги Костадинов, но неговата дума ще се чува, а бившият халф ще му помага.

Левски вече назначи Филаделфо Апаро за Chief Revenue Officer.

"Таралеж" вече информира, че ще има промени в скаутското звено, а освен това ще бъде назначен и нов главен лекар, като най-вероятно той ще бъде от Испания.

Автор: Виктор Вутов