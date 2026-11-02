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Левски представя още един директор до края на месеца

Левски представя още един директор до края на месеца

"Сините" са в напреднали преговори с нов спортен директор

Ръководството на Левски е много близо до назначаване на нов спортен шеф. "Сините" заключителни преговори с чужденец за позицията "спортен директор". По потвърдена информация на "Таралеж" очакванията са той да бъде официално представен до края на ноември

Новият ръководител ще работи заедно с досегашния спортен директор Георги Костадинов, но неговата дума ще се чува, а бившият халф ще му помага.

Левски вече назначи Филаделфо Апаро за Chief Revenue Officer. 

"Таралеж" вече информира, че ще има промени в скаутското звено, а освен това ще бъде назначен и нов главен лекар, като най-вероятно той ще бъде от Испания. 

Автор: Виктор Вутов 

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