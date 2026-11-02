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Рекордно бързо премина подаването на изборните протоколи София

Рекордно бързо премина подаването на изборните протоколи София
Снимка: БТА

Основен проблем от доста години е транспортът, каза председател на секция

Рекордно бързо, за около 3 часа и половина, премина предаването на изборните книжа в София. Имаше малко грешки, обявиха председателите на РИК. Хората се оплакваха от липса на транспорт, който да ги доведе до залата, но иначе всичко мина много бързо и безпроблемно, съобщи БНТ.

„Основен проблем от доста години е транспортът – придвижването към РИК и обратното придвижване на членовете към вкъщи. Чака се много...", каза председател на секция.

Васка Домусчиева, обясни: "Трябваше да вървя сама посред нощ – на 45-50 години съм, да, сама. Нямаше как да се прибера и бях много уплашена. Имаше и кучета по улиците".

 "По-лесни са изборите. Днес беше балотаж, имахме само двама човека. Много по-лесно се правиха протоколите", каза Милка Георгиева.

Георги Ралев, председател на 25 РИК обяви, че са депозирани пет жалби от общо 20, които са в регистъра на 23-та районна избирателна комисия. "Основно са за неотпечатване на разписка след вот. Дали сме указания на секционната избирателна комисия. Другите са, че е спряло електрозахранването в едно училище, отстранен е проблема“, допълни Ралев

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