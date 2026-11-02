Гладна лисица се появи на турско-българската граница; пътници я храниха с бисквити
Лисицата обикаляла на пункта "Хамзабейли"
Любопитна случка се разигра на турско-българската граница. Гладна лисица се появи на турския ГКПП „Хамзабейли“, а пътници я нахраниха с бисквити, съобщават турските медии.
Животното е заснето от чакащите на границата.
Хората на опашката, които забелязали животното да обикаля в района в търсене на храна, му подхвърлили бисквити.
След като се нахранило, животното е избягало към гористата местност от българската страна на границата (около ГКПП "Лесово") и изчезнало от погледа им.