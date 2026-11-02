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Българки мажоретки спечелиха сребро и три бронзови медала на Европейското първенство

Българки мажоретки спечелиха сребро и три бронзови медала на Европейското първенство
Снимка: БТА

Първенството 2026 IBTF European Majorette Championship се проведе в Италия

Състезателите от националния отбор на България, от който беше част и спортен клуб „Ритмика“ от Шумен, спечелиха един сребърен и три бронзови медала на Европейското първенство по мажоретни спортове (2026 IBTF European Majorette Championship).

Състезанието се състоя от 28 октомври до 1 ноември в Торино, Италия. На първенството по мажоретни дисциплини и батон туърлинг България е представена и от спортен клуб „Изида“ от Свиленград. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация в Шумен.

В съобщението пише още, че домакин на шампионата беше спортната зала „Пала Джани Асти“ в Торино, където над хиляда състезатели от 13 държави демонстрираха своите умения в различни дисциплини, сред които маршови изпълнения, парадни корпуси, композиции с помпони, флагбатон и шоу туърлинг с аксесоари.

Шуменският клуб има утвърдени традиции и успешни участия в международни състезания. През 2022 г. неговите състезателки спечелиха три бронзови медала от Европейското първенство в Италия, а през 2023 г. завоюваха две сребърни отличия на европейския шампионат в Пловдив, припомниха от пресцентъра на общинската администрация в Шумен.

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