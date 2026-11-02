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Нидерландия предлага рекордните 2 млн. евро за залавянето на издирван наркобос

Нидерландия предлага рекордните 2 млн. евро за залавянето на издирван наркобос

Това е най-високата награда, предлагана досега от властите в страната

Нидерландската прокуратура обяви награда от 2 млн. евро за информация, която да доведе до ареста на осъдения наркотрафикант Йос Лейдекерс, съобщава Ройтерс. Това е най-високата награда, предлагана досега от властите в страната.

35-годишният нидерландец е сред най-издирваните бегълци в Европа. Според прокуратурата от няколко години той живее в Сиера Леоне.

Отказ за съдействие по екстрадицията

Нидерландия е поискала екстрадирането на Лейдекерс, но властите в Сиера Леоне отказват да съдействат. Това е довело до съкращаване на част от помощта на Европейския съюз за западноафриканската държава.

Наградата може да получи всеки, който предостави решаващата информация за задържането му, уточняват от прокуратурата.

Лейдекерс е известен в Нидерландия с прякора Bolle Jos — „Дебелия Йос“. Според полицията в Сиера Леоне той използва и името Омар Шериф. Властите го определят като ключова фигура в международния трафик на кокаин.

Присъди в Нидерландия и Белгия

Миналата година нидерландски съд го е осъдил задочно на 24 години затвор за контрабанда на над седем тона кокаин. Срещу него продължават и няколко други полицейски разследвания в страната.

В съседна Белгия съд му е наложил присъда от 79 години затвор.

Според оценките на нидерландските власти Лейдекерс е натрупал десетки милиони евро от контрабанда на кокаин. Той е заподозрян също в пране на пари и участие в прояви на изключително тежко насилие.

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