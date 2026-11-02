Синовете на Майкъл Джексън искат имението „Невърленд“ отново да отваря врати за болни и бедни деца

Синовете на покойния Майкъл Джексън – Принс и Биги, се надяват прочутото имение „Невърленд“ отново да бъде използвано за благотворителни цели, като в него се организират инициативи за болни деца и деца от семейства в затруднено положение. Желанието им е мястото да запази първоначалната си идея, заложена от баща им, съобщава американското издание „Пейдж Сикс“, позовавайки се на близък до семейството източник.

„Те биха искали имението да бъде съхранено и да продължи да носи радост по начина, по който Майкъл първоначално си го е представял“, посочва източникът.

За двамата братя „Невърленд“ има особена емоционална стойност, тъй като там са преминали част от детските им години. По-големият от тях, 29-годишният Принс, има и личен ангажимент към благотворителните каузи. През 2016 г. той съосновава фондацията Heal Los Angeles, която подпомага деца, младежи и семейства от уязвими общности в Лос Анджелис.

Организацията осигурява образователна подкрепа и провежда кампании за събиране на хранителни продукти и играчки за нуждаещи се семейства. Дейността ѝ е вдъхновена от хуманитарните инициативи на Майкъл Джексън и убеждението му, че всяко дете заслужава шанс за по-добро бъдеще.

По-малкият му син Биги, познат преди като Бланкет, има по-различна визия. Той предпочита имението да не се превръща в голяма туристическа атракция, но според източника би подкрепил използването му за благотворителни инициативи в полза на децата.

Въпреки желанието на двамата братя те нямат собственост върху „Невърленд“ и не могат самостоятелно да определят бъдещето му. Имотът беше продаден през 2020 г. на американския бизнесмен Рон Бъркъл за приблизително 22 милиона долара.

Негов представител заяви, че Бъркъл уважава историята на имението и връзката му със семейство Джексън. По думите му бизнесменът неведнъж е канил децата и близките на певеца да посещават имота, когато пожелаят. Той има практика да предоставя свои частни резиденции за благотворителни събития и продължава да е отворен към подобни инициативи и в „Невърленд“.

Майкъл Джексън придобива имението край Лос Оливос, Калифорния, през 1988 г. То е с площ около 2700 акра и е превърнато в своеобразен приказен свят, вдъхновен от измислената страна Невърленд от историята за Питър Пан. В комплекса са изградени увеселителен парк, железопътна гара, киносалон и зоологическа градина.

Певецът често е канел там деца и техните семейства, включително малчугани с тежки заболявания и от социално уязвими групи. През 1993 г. например той посреща девет семейства, подкрепяни от организацията Make-A-Wish. Гостите се забавляват с атракционите, гледат филми и участват в различни занимания.

През декември 2004 г. около 200 деца посещават имението за празнично тържество с игри, сладки изкушения и среща с Дядо Коледа. Според тогавашния говорител на Джексън благотворителни и обществени организации са водели групи деца в „Невърленд“ поне три пъти месечно.

Имението е било домакин и на събития за набиране на средства за благотворителни организации, сред които Make-A-Wish.

През 2015 г. „Невърленд“ е обявено за продажба за 100 милиона долара, но цената впоследствие е намалена многократно.

Майкъл Джексън почина през юни 2009 г. в Лос Анджелис на 50-годишна възраст.