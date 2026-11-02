БНТ цензурира в последния момент най-гледания документален филм след 1989 г.

Българската национална телевизия (БНТ) е обвинена в цензура след твърдение за отменено участие на режисьора Калоян Николов, автор на документалния филм "Хроники за неудобната истина". За случая съобщи Веселин Диманов, който се занимава с разпространението на продукцията чрез компанията Afflatus.

"Цензурата се завърна с пълна сила!", написа Диманов в социалните мрежи.

По думите му участието на Николов е било отменено в последния момент с аргумента, че темата не представлява интерес за обществената телевизия.

"БНТ отмени в последния момент участието на Калоян Николов - режисьора на документалния филм "Хроники за неудобната истина", който аз дистрибутирам, с аргумента: "Темата не е интересна за БНТ"", заяви той.

Документалният филм разказва за последствията от аварията в Чернобил през 1986 г. и премълчаването на информация за радиационното замърсяване в България по време на комунистическия режим.

Чрез архивни документи, свидетелства и интервюта продукцията разглежда действията на тогавашните власти и последиците от информационното затъмнение.

Диманов свърза предполагаемото отменено участие с политическите събития след президентските избори, като отправи остри критики към новоизбраното ръководство на страната.

"Няма и ден, откакто комунистите и останките от Държавна сигурност спечелиха президентските избори, и вече започва добре познатият реваншизъм", написа той.

Разпространителят твърди още, че "Хроники за неудобната истина" е станал най-гледаният български документален филм след 1989 г.

"Престъпленията на комунистическия режим са актуална тема", подчерта Диманов.

В края на публикацията си той призова ръководството на обществената телевизия да даде обяснение за случилото се.

"Очаквам ръководството на БНТ да разясни ситуацията", завърши Веселин Диманов.