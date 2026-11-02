БНТ цензурира в последния момент най-гледания документален филм след 1989 г.
Разпространителят на "Хроники за неудобната истина" Веселин Диманов твърди, че обществената телевизия е отменила в последния момент гостуването на режисьора Калоян Николов с аргумента, че "темата не е интересна"
Българската национална телевизия (БНТ) е обвинена в цензура след твърдение за отменено участие на режисьора Калоян Николов, автор на документалния филм "Хроники за неудобната истина". За случая съобщи Веселин Диманов, който се занимава с разпространението на продукцията чрез компанията Afflatus.
"Цензурата се завърна с пълна сила!", написа Диманов в социалните мрежи.
По думите му участието на Николов е било отменено в последния момент с аргумента, че темата не представлява интерес за обществената телевизия.
"БНТ отмени в последния момент участието на Калоян Николов - режисьора на документалния филм "Хроники за неудобната истина", който аз дистрибутирам, с аргумента: "Темата не е интересна за БНТ"", заяви той.
Документалният филм разказва за последствията от аварията в Чернобил през 1986 г. и премълчаването на информация за радиационното замърсяване в България по време на комунистическия режим.
Чрез архивни документи, свидетелства и интервюта продукцията разглежда действията на тогавашните власти и последиците от информационното затъмнение.
Диманов свърза предполагаемото отменено участие с политическите събития след президентските избори, като отправи остри критики към новоизбраното ръководство на страната.
"Няма и ден, откакто комунистите и останките от Държавна сигурност спечелиха президентските избори, и вече започва добре познатият реваншизъм", написа той.
Разпространителят твърди още, че "Хроники за неудобната истина" е станал най-гледаният български документален филм след 1989 г.
"Престъпленията на комунистическия режим са актуална тема", подчерта Диманов.
В края на публикацията си той призова ръководството на обществената телевизия да даде обяснение за случилото се.
"Очаквам ръководството на БНТ да разясни ситуацията", завърши Веселин Диманов.