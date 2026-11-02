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Блокиран е ФБ-профила на Манол Глишев

Блокиран е ФБ-профила на Манол Глишев
Снимка: БТА

Трима от организаторите на протеста пред РКИЦ са поканени в полицията на събеседване

Профилът в социалната мрежа Фейсбук на Манол Глишев е блокиран, съобщиха негови приятели. Глишев, Алекс Димов и Кирил Чуканов са поканени на събеседване в полицията. Това съобщи пред Таралеж Кирил Чуканов.

Само с Манол са се свързали, не са ми са се обаждали. Явно са сигнали - единият е за спирането на хорото пред Народния театър "Иван Вазов", и за протеста пред Руския културно-информационен център на ул. "Шипка". Очевидно става дума за сплашване. Мина време от тези акции. Ако беше станало нещо сериозно, щяха да ни повикат веднага след акциите, а ни пращат съобщения в деня след балотажа на президентските избори, каза Кирил Чуканов.

"Manol Glishev , чийто профил е отново блокиран, преди малко ми писа, че с него се е свързал някой си Владислав Палин от криминална полиция, 1-во районно (в случая става дума за участъка на "Раковски" 185). Канил Манол, мен и Alex Dimov да си беседваме във връзка с наши скорошни акции. Конкретно тази пред руzкия дезинформационен център и Народния театър. Разбира се, ще се отзовем на поканата. С адвокат. Много ни е интересно какво има да ни каже г-н Палин", заяви Чуканов.

 

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