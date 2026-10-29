БОЕЦ организира протест пред руското посолство с искане "Митрофанова вън!"

Протест под надслов "Стоп на руската агресия – Митрофанова вън!" се провежда тази вечер пред посолството на Русия в София. Демонстрацията е организирана от гражданското сдружение БОЕЦ, което настоява руският посланик Елеонора Митрофанова да напусне България.

Повод за недоволството са поредните атаки срещу търговски кораби в Черно море и действията на българските институции. Според организаторите правителството не реагира достатъчно категорично на заплахите за националната сигурност.

Пред "Таралеж" един от организаторите на протеста Манол Глишев отправи остри критики към премиера Румен Радев и президента Илияна Йотова.

"Искам другарката Митрофанова да си вземе Радев и Йотова и да си ги заведе обратно в Русия, където им е мястото", заяви Глишев.

Той обвини управляващите, че с действията и изказванията си влошават отношенията на България с европейските ѝ партньори.

"Най-накрая ще ни изпокарат с целия Европейски съюз и с цялото НАТО", предупреди организаторът.

Глишев разкритикува и подготвяния държавен бюджет, като заяви, че според него той е по-лош от този на правителството на Росен Желязков.

"Хем нямаме външна политика, или имаме вредна външна политика, хем нищо не се прави против руската опасност, която е вече по българските брегове. Хем на това отгоре и без пари ще останем", коментира той.

От БОЕЦ настояват за по-категорична позиция на България срещу Русия и обвиняват управляващите, че не предприемат достатъчно действия след нападенията срещу граждански плавателни съдове.

Основното искане на демонстрантите остава изгонването на руския посланик Елеонора Митрофанова.