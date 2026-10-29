След кървавите удари по Днепър: ЕС с призив за засилване на натиска срещу Русия

ЕС отправи призив към международната общност за засилване на натиска над Кремъл и увеличаване на помощта за Киев. Реакцията на Европейския съюз следва поредната вълна от масирани руски удари срещу цивилни обекти, отнели живота на десетки граждани, информира Франс прес.

Повод за острите позиции стана бруталната атака срещу железопътната гара в град Днепър, където на самия перон загинаха най-малко 14 души. Смъртоносни удари бяха регистрирани още в Чернигов, Кременчук и Запорожка област.

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас реагира остро в социалната мрежа Х, подчертавайки, че трагедията в Днепър ясно доказва нежеланието на Москва да търси мирно решение. Тя заяви, че Русия задължително трябва да понесе отговорност. Калас обяви, че ще постави въпроса пред глобалните партньори по време на срещата на върха ЕС – Канада в Монреал, както и на форума на външните министри от Г-20 в Атланта. Целта ѝ ще бъде ускоряване на мерките за международно възмездие, включително чрез създаването на специален трибунал за престъплението агресия и налагането на механизъм за финансови обезщетения.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също осъди атаките, определяйки ги като „поредна серия от жестоки и опустошителни руски удари срещу цивилни в Украйна“. Той увери, че ЕС няма да спре да затяга примката около Москва и да помага на Украйна до извоюването на справедлив мир, като призова световните лидери да последват този пример.

Френският президент Еманюел Макрон се присъедини към вълната от възмущение, като обвини Кремъл, че умишлено залага на военната ескалация чрез удари по цивилното население.

„В този контекст трябва да се стремим към много повече от локално прекратяване на огъня като наскоро договореното в Олешки“, написа френският държавен глава. Макрон определи поведението на Москва като недопустимо и призова за обединяване на глобалните усилия: „Трябва заедно да удвоим усилията си за постигане на справедлив и траен мир и да накараме Русия да седне на масата за преговори“.