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Ловеч почита Ферарио Спасов с барелеф и тренировъчен терен на негово име

Ловеч почита Ферарио Спасов с барелеф и тренировъчен терен на негово име
Facebook/ Фондация "Футболни ветерани Ловеч"

Мемориалът ще бъде открит на 11 ноември на Градския стадион

Паметта на Ферарио Спасов и приносът му към футбола в Ловеч ще бъдат почетени с мемориален барелеф и тренировъчен терен, носещ неговото име. Решението беше прието единодушно от общинските съветници на редовната им сесия.

Малкото изкуствено игрище до Градския стадион ще бъде кръстено на обичания треньор, който остави следа в историята на ловешкия футбол като играч и наставник. Церемонията по откриването на барелефа ще се състои на 11 ноември, сряда, от 10:30 часа на стадиона.

Мемориалът е изработен от скулптора Спас Дочев и ще бъде монтиран в близките дни. Средствата за него са събрани с дарения от жителите на Ловеч по време на благотворителен мач през септември, съобщиха от фондация „Футболни ветерани Ловеч“.

„Доказахме, че когато футболната общност, гражданите и институциите действат заедно в името на полезна кауза, нещата се получават“, написаха от фондацията, като благодариха на общинското ръководство и съветниците за съдействието.

„Името и харизмата на Ферарио Спасов обединиха целия град. Нека заедно отдадем почитта си към него на 11 ноември!“, добавиха от организацията.

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