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Червен код за проливни дъждове и силен вятър в пет области във вторник

Червен код за проливни дъждове и силен вятър в пет области във вторник

С жълт код са София-град, Софийска област, Видин, Перник и Кюстендил

НИМХ обяви червен код за проливни валежи и силен вятър в пет области за 3 ноември, вторник. Предупреждението от най-висока степен е в сила за Добрич, Варна, Смолян, Кърджали и Хасково, където се очакват количества дъжд над 65 литра на квадратен метър за денонощие.

Оранжев код в голяма част от страната

За почти всички останали области е обявен оранжев код за значителни валежи. Очакваните количества там са от 35 до над 55 литра на квадратен метър.

С жълт код са София-град, Софийска област, Видин, Перник и Кюстендил.

Дъжд в цялата страна, сняг в планините

Във вторник валежите от дъжд ще обхванат цялата страна, а в планините ще вали сняг. През деня валежите ще се усилват и ще бъдат значителни по количество.

Ще духа умерен вятър от изток-североизток, който през втората половина на деня ще се усилва в Източна България.

Максималните температури ще бъдат предимно между 6 и 11 градуса. В югоизточните райони и по Черноморието ще достигат 14–16 градуса, а в София се очакват около 8 градуса.

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