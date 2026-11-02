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Порои наводниха части от Гърция, двама души са евакуирани, а скала разруши гараж

Порои наводниха части от Гърция, двама души са евакуирани, а скала разруши гараж
Pixabay

Най-сериозна е ситуацията на Калимнос

Силни валежи предизвикаха наводнения на няколко гръцки острова и в района на град Волос в Тесалия. Най-сериозна е ситуацията на Калимнос, където двама души са били евакуирани, а паднала скална маса е нанесла щети на гараж и автомобил. Това съобщи телевизия „Скай“.

Около 3:00 ч. през нощта жителите на Родос са получили предупреждение чрез системата за спешни известия 112 с призив да ограничат придвижването си.

Противопожарните служби в засегнатите райони са реагирали на десетки сигнали за отводняване на наводнени помещения и премахване на паднали дървета.

На Калимнос откъснал се скален блок с приблизителен обем от един кубичен метър е паднал върху частен гараж, причинявайки сериозни материални щети по постройката и намиращия се вътре автомобил. Двама души са били изведени на безопасно място.

Обилни валежи и гръмотевични бури са регистрирани и в Северна Гърция, на островите от Додеканезите и на Крит, съобщава агенция АНА-МПА, позовавайки се на Националната обсерватория в Атина. Измерените количества дъжд на Тасос достигат 144 мм, а на полуостров Атон – 125 мм.

Според прогнозата на гръцката метеорологична служба валежите ще продължат и днес. По-интензивни дъждове се очакват на Йонийските острови, в Епир, западната част на Централна Гърция, Пелопонес и Додеканезите.

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