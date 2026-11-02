Медиите във Франция коментират резултатите от президентските избори в България

Победата на Илияна Йотова на президентските избори в България и отражението ѝ върху външнополитическата ориентация на страната са сред водещите теми в редица европейски медии. Френският вестник „Либерасион“ определя Йотова като привърженик на диалога с Москва и отбелязва, че изборният резултат не променя президентската институция, но затвърждава позициите на политиците, подкрепящи преговори за прекратяване на войната в Украйна.

Изданието поставя акцент върху противоположните позиции на двамата кандидати по отношение на конфликта. По време на предизборния дебат Йотова заяви, че мирът може да бъде постигнат единствено чрез преговори, като изрази несъгласие с продължаващото увеличаване на военната помощ за Киев. Опонентът ѝ Андрей Гюров настоя Русия да прекрати агресията си, преди да бъдат предприети следващите стъпки към мир.

„Либерасион“ обръща внимание и на ниската избирателна активност на първия тур. Социологът Боряна Димитрова обяснява това с очакванията на част от избирателите, че победата на Йотова е предварително решена, както и с разочарованието сред някои симпатизанти на „Прогресивна България“ от резултатите шест месеца след парламентарната победа на формацията.

Френският вестник съобщава и за обвиненията на опозицията, че премиерът Румен Радев е използвал държавни ресурси в подкрепа на кандидатурата на Йотова. Централната избирателна комисия е отхвърлила сигналите, но екипът на Гюров възнамерява да потърси правата си по съдебен път.

Изданието „Ле-з-еко“ също поставя акцент върху отношението на новоизбрания президент към Русия, като определя Йотова като проруски настроена и отбелязва ниската избирателна активност.

Европейското издание „Гран континан“ поставя въпроса дали победата на Йотова може да доведе до приближаване на България към Москва. Според френската редакция на „Евронюз“ войната в Украйна е била сред основните теми на предизборната кампания. Медията припомня, че Йотова е настоявала за мирно уреждане на конфликта чрез преговори и диалог с Русия, докато Гюров е защитавал по-тясното сътрудничество със западните партньори и продължаването на подкрепата за Украйна.

„Евронюз“ определя изборите като първо сериозно изпитание за „Прогресивна България“ на Румен Радев, която подкрепи кандидатурата на Йотова. Според изданието се очаква новият президент да продължи политическата линия на Радев – запазване на европейската ориентация на страната, но и подобряване на отношенията с Русия, включително премахване на санкциите срещу Москва.

Френското радио Ер Еф И определя победата на Йотова като убедителна и отбелязва, че тя е получила подкрепа от „Прогресивна България“, БСП и крайнодесни политически формации. Според медията общото между тях е положителното отношение към Москва.

Радиото подчертава, че геополитиката и сигурността са доминирали кампанията заради войната в Украйна и зачестилите през октомври атаки с дронове срещу кораби в близост до българското крайбрежие. Според публикацията Радев и Йотова избягват директно да обвиняват Русия и вместо това настояват за мирни преговори.

Вестник „Фигаро“, който препечатва информация на Франс прес за изборния резултат, цитира социолога Боряна Димитрова. Според нея Йотова е успяла да привлече избиратели с посланието си за мир, като в кампанията е била използвана и чувствителната тема за страха от войната. Анализаторката отбелязва и че „Прогресивна България“ е успяла отново да мобилизира симпатизантите си след първия тур.

Вестник „Монд“ цитира Йотова, според която избирателите са подкрепили посланията ѝ за доходите, мира и предизвикателствата пред страната. Румен Радев пък определи резултата като избор на стабилна и ясна перспектива след продължителен период на политическа нестабилност и осем парламентарни избора от 2021 г. насам.