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Крум Зарков: БСП допринесе съществено за избора на Йотова, възстановяването на партията продължава

Крум Зарков: БСП допринесе съществено за избора на Йотова, възстановяването на партията продължава

Той благодари на членовете на партията за мобилизацията и усилията им по време на кампанията

БСП е допринесла съществено за избирането на Илияна Йотова за президент, а работата по възстановяването на партията като първостепенна политическа сила продължава. Това заяви председателят на социалистите Крум Зарков в публикация във фейсбук.

Той благодари на членовете на партията за мобилизацията и усилията им по време на кампанията. По думите му те са показали всеотдайност, организация и политически професионализъм, въпреки липсата на ресурс и парламентарна трибуна.

„За няколко седмици вие показахте на цяла България какво означава истинска партия по принцип и какво е социалистическата партия в частност!“, написа Зарков.

Изборът на жена за президент е постижение за демокрацията

Лидерът на БСП определи Илияна Йотова като достоен президент и подчерта значението на избора на жена за държавен глава.

„Да имаме жена, избрана за държавен глава, е повече от добра новина, това е постижение за българската демокрация и вие с основание можете да се гордеете с него!“, заяви той.

Зарков изрази увереност и в бъдещето на партията.

„Оттук нататък работата по възстановяване на БСП като първостепенна политическа сила продължава. Все по-уверен съм, че ще успеем. Защото сме заедно. И защото сме социалисти!“, написа председателят на БСП.

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