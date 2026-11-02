„Райънеър“ отчете спад на печалбата през първото полугодие

Ирландската нискотарифна авиокомпания „Райънеър“ (Ryanair) отчете спад на печалбата след облагане с данъци с 15 на сто до 2,15 млрд. евро през първата половина на финансовата си 2027 г. (обхващат периода април-септември), макар че броят на превозените пътници се е увеличил с 6 на сто до 125,8 милиона. Това показват финансовите резултати на компанията, цитирани от Ройтерс.

Приходите на авиокомпанията през отчетния период са нараснали с 3 на сто до 10,08 млрд. евро, докато оперативните разходи са се увеличили с 10 на сто до 7,69 млрд. евро.

Същевременно средната цена на билетите е намаляла с 4 на сто до 55,70 евро, а коефициентът на запълненост на самолетите е останал без промяна - 95 на сто.

Само през второто си финансово тримесечие (юли-септември) „Райънеър“ е превозила 64,5 милиона пътници, което е увеличение с 5 на сто на годишна база. Приходите са се повишили с 4 на сто до 5,7 млрд. евро, но въпреки това печалбата е намаляла с 6 на сто до 1,61 млрд. евро. Средната цена на билетите е спаднала с 2 на сто до 63,40 евро, а оперативните разходи са се увеличили с 10 на сто до 3,88 млрд. евро.

Приходите от редовни полети през първото полугодие са нараснали с 1 на сто до 7 млрд. евро, докато пътникопотокът се е увеличил с 6 на сто, но при 4 на сто по-ниски цени на билетите, обясни главният изпълнителен директор на компанията Майкъл О'Лиъри.

Заради поскъпването на горивата „Райънеър“ преразглежда всички свои разходи и не изключва временно замразяване на заплатите на служителите. Компанията обмисля и други мерки за икономии, включително преговори с летищата, оптимизиране на състава на екипажите и по-широко използване на изкуствен интелект в административните дейности, отбелязва БТА.

Въпреки увеличените разходи компанията отчита стабилна финансова позиция. Към 30 септември брутните ѝ парични средства възлизат на 2,6 млрд. евро, след като през периода са изплатени 1,3 млрд. евро задължения, инвестирани са 800 млн. евро в капиталови разходи и са разпределени 400 млн. евро към акционерите.