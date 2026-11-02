Сметната палата: АПИ е сключила договори за 18 млрд. лева при бюджет от 11 млрд.

Договори без осигурено финансиране в АПИ, над два пъти по-високи разходи за заплати и нарастващ натиск от социалните плащания върху бюджета са сред констатациите в три одитни доклада на Сметната палата.

Докладите са внесени в Народното събрание в определения от депутатите срок — до 30 октомври 2026 г., съобщиха от институцията. Одитите са възложени от парламента и обхващат пътната агенция, публичните финанси и социалните плащания.

АПИ е поемала ангажименти без осигурени средства

При бюджет от 11 млрд. лева Агенция „Пътна инфраструктура“ е сключила договори за 18 млрд. лева, посочват от Сметната палата, цитирани от БНТ.

Одиторите установяват сериозни слабости в стратегическото планиране и липса на дългосрочна визия за развитие. Сред констатациите са обществени поръчки без осигурен финансов ресурс и плащания, извършвани едва при висок риск от натрупване на значителни лихви за забава или след влезли в сила съдебни решения.

Установени са и драстично ниски прогнозни стойности на обществени поръчки, последвани от анекси за суми, няколко пъти по-високи от първоначалните. Докладът отчита недостатъчен и неефективен контрол, както и пропуски в документирането.

Одитът за съответствие при финансовото управление на АПИ обхваща периода от 1 януари 2020 г. до 31 май 2026 г.

Разходите за заплати растат по-бързо от данъчните приходи

Разходите за заплати са се увеличили над два пъти между 2020 и 2025 г., като ръстът им изпреварва увеличението на данъчните приходи и икономическия растеж. Според Сметната палата това води до по-голям дефицит и емитиране на нов дълг.

Констатациите са от одита за въздействието на нормативните промени върху държавния бюджет и показателите на Консолидираната фискална програма за периода от 1 януари 2020 г. до 31 май 2026 г.

Според доклада нормативните промени не осигуряват устойчивост на приходите на фона на постоянно увеличаващите се разходи за персонал. Това нарушава баланса на публичните финанси и ограничава средствата за инвестиции.

Дългът се превръща от инструмент за инвестиции в механизъм за покриване на текущи нужди, предупреждават одиторите.

Социалните плащания създават фискален риск

Нарастването на социалните плащания също изпреварва икономическия растеж и държавните приходи. Това е основният извод от одита на плащанията от бюджета на Министерството на труда и социалната политика и бюджета на държавното обществено осигуряване в НОИ за периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2026 г.

Сметната палата отчита, че провежданата политика подобрява защитата на уязвимите групи, но едновременно с това създава риск за държавния бюджет и Консолидираната фискална програма.

Според институцията осигурително-социалната система става структурно небалансирана, финансово натоварваща и негъвкава. Тя губи финансовата си автономност и се превръща в мащабна държавна социална програма.

Одиторите посочват необходимостта от бързи управленски решения за стабилизиране на системата, по-задълбочени предварителни оценки на въздействието и системен анализ на общия финансов ефект от социалните политики.