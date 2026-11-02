Банките въвеждат нова защита при банковите преводи

Банките в България поетапно да въвеждат от 1 декември услугата „Проверка на получателя“ (Verification of Payee – VoP) при изпращане на пари, съобщават от Асоциацията на банките в България (АББ).

Услугата проверява дали името на човека или организацията, към които клиентът изпраща пари, съответства на титуляря на посочения IBAN. Самата проверка се извършва преди потвърждаването на превода. Така клиентите получават допълнителна защита срещу преводи по погрешна сметка и измами, при които името на получателя или IBAN-ът са подменени, пише в съобщението.

До 1 януари 2027 г. услугата ще се предоставя от всички банки и други доставчици на платежни услуги в страната.

Проверката е без допълнителна такса и се прилага при обикновени и незабавни кредитни преводи в евро, нареждани чрез мобилно или интернет банкиране, както и в банков клон. Въвеждането ѝ е в съответствие с европейските изисквания за по-сигурни плащания, предвидени в Регламент (ЕС) 2024/886, посочват от АББ.

Клиентите ще продължат да въвеждат името и IBAN-а на получателя, както досега. Проверката ще бъде част от процеса по нареждане на превода, без да е необходимо да се заявява отделно. Обикновено тя ще отнема няколко секунди, а преди потвърждаване на плащането клиентът ще получава един от четири резултата:

Пълно съвпадение – въведеното име съответства на името на титуляря на посочената сметка; Частично съвпадение – имената са сходни, но не съвпадат напълно. Клиентът ще вижда името, свързано със сметката, за да може да провери и коригира данните; Няма съвпадение – въведеното име не съответства на името, свързано с посочения IBAN; Проверката не може да бъде извършена – например, поради временен технически проблем или защото банката на получателя все още не е въвела услугата.

При несъответствие или невъзможност за проверка клиентът следва внимателно да провери данните, като при съмнение може да се свърже с получателя чрез познат и надежден канал. Ако пренебрегне предупреждение за несъответствие, рискува средствата да бъдат преведени на друг получател. Решението дали да продължи с превода остава изцяло на клиента, уточняват от АББ.

Клиентите могат предварително да проверят имената на получателите, запазени в електронното или мобилното им банкиране. Вместо прякори, съкращения или описания като „Мама“ и „Наем“ следва да се използват пълното име на лицето, както е по документ за самоличност, или официалното наименование на дружеството, свързано със съответната сметка.

Когато предоставят свои данни за получаване на превод, гражданите и фирмите също трябва да посочват точния IBAN и името, на което е открита сметката.