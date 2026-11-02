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Левски търси нападател и крило, следи играчи от Лига Европа

Левски търси нападател и крило, следи играчи от Лига Европа
Facebook/ PFC Levski

Според „Мач Телеграф“ шампионите са набелязали няколко футболисти за зимната селекция

Левски вече работи по зимната си селекция и е насочил вниманието си към футболисти, които се представят силно в Лига Европа. Това съобщава „Мач Телеграф“, според който скаутите на „сините“ следят изявите на няколко играчи.

Основните цели на клуба са привличането на централен нападател и крило. Изданието твърди, че треньорът Хулио Веласкес търси подвижен таран, който да бележи редовно, както и флангови футболист със силен десен крак.

Селекцията ще зависи и от бъдещето на част от настоящите играчи. Евертон Бала и Мустафа Сангаре все още не са подписали нови договори, поради което на „Герена“ трябва да са готови да търсят техни заместници.

Според „Мач Телеграф“ не е изключено Хуан Переа да бъде продаден или преотстъпен, ако се намери клуб, който да поеме част от заплатата му. Засега няма информация за конкретни оферти или постигнати договорености.

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