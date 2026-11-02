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Италианските медии за българския вот: Избраха жена президент с прагматичен подход към външната политика

Италианските медии за българския вот: Избраха жена президент с прагматичен подход към външната политика
Снимка: БТА

Изборите в България бяха на фона на опасения от атаки с дронове в Черно море, пишат и италианските медии

Победата на Илияна Йотова на втория тур на президентските избори в България е отразена в редица италиански медии.

„РАИ Нюз“ отбелязва, че Йотова, която подкрепя диалога с Москва, изпревари на втория тур либерала Андрей Гюров, като преднината ѝ при броенето на гласовете беше толкова значителна, че още преди обявяването на окончателните резултати тя беше поздравена в Екс от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която заяви, че "очаква с нетърпение да продължи съвместната си работа с нея в различни области, от сигурността и отбраната до конкурентоспособността и енергийната независимост, за една силна България в една силна Европа".

Медията акцентира, че досега България не е имала жена за държавен глава, избрана в резултат на президентския вот.

По време на предизборната кампания Йотова потвърди принадлежността на България към ЕС и НАТО, но защити прагматичния подход към Русия – дипломатически диалог, противопоставяне на военната помощ за Украйна и критика към европейските санкции, които според нея са контрапродуктивни, отбелязва „РАИ нюз“.

Президентските избори в България се състояха на фона на опасения от атаки с дронове в Черно море и икономически затруднения след присъединяването на страната към еврозоната, допълва медията.

В България президентската институция има предимно представителни функции. Страната е парламентарна република, в която реалните управленски правомощия принадлежат на министър-председателя и парламента. Държавният глава обаче може да върне закони за ново обсъждане в Народното събрание, назначава премиера след избори и разполага с определени правомощия във външната политика и отбраната, припомня „РАИ нюз“.

"Завесата на президентските избори в България падна с победата на втория тур на досегашния държавен глава Илияна Йотова – резултат, който до голяма степен беше очакван", отбелязва агенция АНСА. Подкрепена от премиера Румен Радев и неговата партия „Прогресивна България“, социалистът Йотова се обявява за диалог с Москва, допълва медията.

Агенцията представя и кратка биографична справка за Йотова, отбелязвайки, че тя е журналист. По време на предизборната кампания за президентските избори Йотова не постави под въпрос принадлежността на България към ЕС и НАТО, но подчерта, че външната политика трябва да бъде прагматична и че за разрешаването на конфликта в Украйна трябва да се „прибегне до дипломация, а не до оръжие“. В няколко свои изяви тя определи Русия като „агресор“, но уточни, че санкциите на ЕС срещу Москва са контрапродуктивни и че въпросът „трябва да бъде решен на масата за преговори“, посочва АНСА.

Вотът се състоя в атмосфера на социални тревоги и икономическа несигурност. След присъединяването на България към еврозоната на 1 януари тази година, както и заради сътресенията в енергийния сектор, в страната значително поскъпнаха хранителните продукти, услугите и сметките за ток, вода и отопление, коментира агенцията. Към тези проблеми се добавя и напрежението около плавателни съдове, потопени при атаки с дронове в Черно море, в близост до българските териториални води, заключава агенцията.

В материал на АНСА от края на септември изборите за президент на България бяха поставени в списъка на десетте предстоящи през идните месеци избори в Европа, които могат да предопределят курса, по който ще поеме континентът.  В списъка тогава попаднага и президентският вот във Франция, насрочен за 18 април и 2 май, парламентарните избори в Италия през 2027 г., парламентарните избори в Испания, насрочени за края на настоящия месец, изборите за Сенат в Чехия, които вече се състояха и др.

В материал на „Скай Ти Джи 24“ за втория тур от изборите в България също се акцентира върху тезата на Йотова, че българската външна политика трябва да бъде прагматична.

„Ти Джи ком 24“, посочва, че тя е била избрана за президент при ниска избирателна активност.

„Оупън онлайн“ публикува кратък портрет на Йотова и също отбелязва, че тя подкрепя дипломатическото сближаване с Москва, но без да поставя под въпрос членството на България в ЕС и НАТО.

Агенция Дире коментира кратко, че на втория тур на президентските избори в България е победила линията за диалог с Москва.

Данните за избирателната активност на президентските избори в България показват трудностите, които имат политическите партии да мобилизират гласоподавателите, изтормозени от години на политическа нестабилност, нестабилни правителства и скандали, свързани с корупцията, коментира италианската секция на „Евронюз“ в публикация, посветена, както пише медията, на победата на „проруската Йотова срещу европеиста Гюров“.

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