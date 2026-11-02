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Контейнер от ударения CONTSHIP JET изплува на плаж „Нестинарка“ в Царево

Контейнер от ударения CONTSHIP JET изплува на плаж „Нестинарка“ в Царево
БТА

Оказало се, че вътре няма опасни химикали или други рискови товари, за които се заговори след потъването на кораба, а коледни елхи

 

Един от контейнерите от потъналия кораб CONTSHIP JET, за които българските морски власти предупреждаваха, че дрейфуват край Бургаския залив, изплува току-що на плаж „Нестинарка“ в Царево, съобщава Флагман.бг.

Оказало се, че вътре няма опасни химикали или други рискови товари, за които се заговори след потъването на кораба, а коледни елхи.

Преди дни беше съобщено, че четири от контейнерите са забелязани източно от Бургаския залив. Морските власти предупредиха корабите в района да бъдат внимателни, тъй като огромните метални съоръжения представляват сериозна опасност за плавателните съдове.

CONTSHIP JET беше ударен от три морски дрона на 28 октомври край Шабла, докато пътуваше от Хайфа към Констанца.

Корабът потъна, но всичките 18 моряци на борда бяха спасени. Част от превозваните 421 контейнера попаднаха във водата и теченията започнаха да ги отнасят на юг по българското крайбрежие.

Сред товарите на кораба е имало литиево-йонни батерии, запалими вещества и химикали. Именно затова информацията за плаващите контейнери предизвика тревога. 

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