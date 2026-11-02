Сигнали за бомби са получени в институции в Разград и Ловеч

Сигнали за бомби са получени в различни институции в Разград и Ловеч.

По-рано днес бе получен сигнал за поставено взривно устройство е подаден в поликлиниката в Благоевград.

Полицията проверява сигнали за поставени взривни устройства в сградите на Окръжния съд и Окръжната прокуратура в Разград. Заплахите са получени на електронните пощи на двете институции. Служителите са евакуирани, а в сградите се извършват проверки, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева, цитирана от БТА.

По думите ѝ на този етап няма данни за други подадени сигнали.

Зам.-председателят на Окръжния съд в Разград съдия Емил Стоев заяви, че охраната е разпоредила хората, които участват в съдебни заседания, да останат в сградата. Междувременно се извършва проверка на останалите помещения.

Междувременно малко преди обед днес сигнал за поставено взривно устройство е постъпил в Съдебната палата в Ловеч, съобщават от институцията.

Магистрати, служители и посетители са евакуирани.

Очаква се работата на институциите да бъде възстановена след 14:00 часа.

От Областната дирекция на МВР в Ловеч казаха, че такива сигнали са постъпили и на имейлите на други институции.