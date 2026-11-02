Катастрофа спря движението на път Е-79 между Видин и Монтана.

Инцидентът е станал преди около час при км 96 - в района на Винище, информира Bulnews.

Засега няма подробности за инцидента. Според информация на сайта на АПИ пътят е затворен.

Трафикът се пренасочва по обходен маршрут: път III-112 Монтана - Славотин - Добри Дол - път II-11 Добри дол - Арчар - Ботево - Цар Симеоново - път I-1 Дунавци - Видин и обратно.

Преминаването се регулира от "Пътна полиция".