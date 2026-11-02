Социология: Демократите напът да превземат целия Конгрес на изборите

Предстоящите утре междинни избори за Конгреса на САЩ се очертават като ключов тест за първите две години от мандата на президента Доналд Тръмп. Вотът до голяма степен ще предреши законодателните и кадровите възможности на държавния глава през оставащото време от управлението му. Това пише в свой обзорен материал БТА.

След убедителния си триумф през ноември 2024 г., Тръмп и Републиканската партия си осигуриха пълно мнозинство в двете камари на американския парламент. Това даде възможност на лидера в Белия дом да прокарва политиките си без сериозна съпротива през първата половина от своя мандат.

Настоящите социологически проучвания обаче вещаят сериозен обрат в полза на Демократическата партия. По данни на Франс прес, анкетите показват, че републиканците са пред загуба не само на Долната камара, но много вероятно и на Сената. Подобен сценарий драстично би ограничил администрацията на Тръмп, блокирайки възможността му да назначава ключови фигури по постове, които изискват задължителното одобрение на Горната камара.

Допреди броени месеци загубата на Сената изглеждаше малко вероятна сцена за републиканците. Обстановката обаче претърпя коренна промяна поради скока на инфлацията и енергийната криза. Те бяха провокирани от силно непопулярния сред американското общество военен конфликт, започнат на 28 февруари същата година след атаката на Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху срещу Иран, припомня АФП. Поради тази причина залогът на вота на 3 ноември е изключително висок, коментира вестник „Гардиън“.

Ситуацията донякъде напомня за първия президентски мандат на Доналд Тръмп (2017-2021 г.), когато републиканците също контролираха целия Конгрес в началото. На междинния вот през 2018 г. обаче демократите успяха да си върнат Камарата на представителите, макар тогава Сенатът да остана в ръцете на консерваторите.

По традиция междинните избори в САЩ функционират като своеобразен референдум за текущата администрация и резултатите рядко са благоприятни за действащия президент, обобщава АФП, тъй като той неизбежно понася негативите от текущите кризи. Към момента общественото одобрение за Тръмп е спаднало до критично ниски нива – според последното проучване на „Ню Йорк таймс“ подкрепата за него е едва 36%, докато неодобрението достига 61% и продължава да бележи ръст.

Поради тази причина перспективите пред републиканците не изглеждат оптимистични. Множество допитвания дават преднина от няколко процента за демократите. Анкета на института „ЮГав“ за списание „Икономист“ регистрира преднина от 9% за опозицията сред регистрираните гласоподаватели. Още по-тревожно за Белия дом е поведението на независимите избиратели – тези, които често решават изхода от вота – при които едва 27% подкрепят републиканците спрямо 59% за Демократическата партия.

Платформата RealClearPolitics, която изготвя средни стойности на базата на множество проучвания, отчита преднина от 8,9% за демократите в битката за Камарата на представителите. Според тяхната прогноза разпределението в 435-членната Долна камара ще бъде 241 срещу 194 места в полза на опозицията при необходими 218 за мнозинство.

Сходна картина показва и специализираният портал „270towin“, според който в обновения състав на Долната камара демократите ще си осигурят 220 места, а републиканците – 196 (като твърдо сигурните мандати са съответно 184 и 162). В 19 избирателни района резултатът остава непредвидим, но преднината от 24 места в полза на опозицията изглежда практически непреодолима, което дава 94% шанс на демократите да овладеят Камарата на представителите. Анализите също така сочат, че прилаганият през последната година джеримандъринг (изкуственото преначертаване на границите на районите в полза на управляващата в дадения щат партия) няма да успее да спаси републиканците на този вот.

В Сената, където се подменя една трета от състава, битката се води при по-специфични условия, тъй като щатите гласуват като единни райони и границите им не могат да се манипулират. Резултатът там зависи силно от конкретните личности и броя места, които всяка партия трябва да защитава. Преди време се смяташе, че републиканците лесно ще запазят Горната камара, но сега проучванията показват възможни загуби дори в традиционни консервативни твърдини като Тексас и Аляска.

От общо 35 сенаторски места, които се разиграват на 3 ноември, партията на Тръмп има сигурна преднина в 13, а демократите – в 9, посочва Би Би Си. От останалите 13 спорни позиции, опозицията има предимство в 4, а републиканците в 2. Сериозен повод за притеснение в Белия дом е, че 6 от 7-те най-оспорвани места в момента се държат именно от републиканци.

Прогнозата на RealClearPolitics дава на демократите контрол над Сената с 53 места. От своя страна „270towin“ предвижда 49 места за демократите и 46 за републиканците, като при 5 оспорвани щата сайтът определя 73% вероятност опозицията да поеме контрола и над Горната камара.

Въпреки високите очаквания на Демократическата партия, Би Би Си поставя въпроса доколко точни са тези допитвания. Политическата история в САЩ показва, че социологията често бърка в навечерието на вота. Доналд Тръмп вече опроверга прогнозите при победите си през 2016 г. и 2024 г., а през 2020 г. загуби с много по-малка разлика от предвиждания убедителен триумф на Джо Байдън.

Американските избори представляват непрекъснат процес и независимо от утрешния изход, и двете политически сили веднага ще започнат подготовка за президентската надпревара след две години, отбелязва Ройтерс. При републиканците фокусът ще бъде върху това доколко Тръмп запазва хватката си върху партията, докато при демократите вътрешните анализи ще се концентрират върху идеологическия курс и засилващото се влияние на лявото им крило.