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Демерджиев: Сметната палата не вижда нарушение в недекларираните частни полети на Пеевски

Демерджиев: Сметната палата не вижда нарушение в недекларираните частни полети на Пеевски
БТА

Демерджиев свърза случая с необходимостта от съдебна реформа и избор на нов ВСС

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отправи остри критики към Сметната палата заради отговора ѝ на подаден от него сигнал относно частните полети на Делян Пеевски.

Според Демерджиев институцията не е установила нарушение във връзка с недекларирането на пътуванията и липсата на информация за начина, по който са били платени.

"Сметната палата не намира нарушение в това, че Делян Пеевски не е декларирал частните си полети. Не вижда проблем и в това, че липсва официално предоставена информация как са заплатени тези воаяжи", заяви вътрешният министър.

По думите му става въпрос за разходи за чартърни полети на стойност милиони, чийто произход остава неизяснен. Тези твърдения са на Демерджиев и не представляват самостоятелно установени констатации за нарушение.

"Милионите, изхарчени за чартърни самолети на народен представител, с неясен произход не представляват интерес за институцията, управлявана от бившия председател на Народното събрание", посочи той.

Министърът припомни, че лицата, заемащи висши публични длъжности, имат задължения да декларират доходите си и определени облаги, получени от трети лица.

Демерджиев съобщи, че на 2 ноември е получил официален отговор от заместник-председателя на Сметната палата Маргарита Николова по сигнал, подаден от него на 31 юли.

"Днес, ден след втория тур на президентските избори, официално получих писмо от зам.-председателя на Сметната палата Маргарита Николова, че няма да уважат сигнала, който им изпратих на 31 юли", обясни той.

Вътрешният министър обвини част от държавните институции, че действат като политически чадър.

"За съжаление, докато МВР работи, част от институциите все още се ползват като чадър!", заяви Демерджиев.

Той припомни, че през 2023 г. ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС са избрали Димитър Главчев за председател на Сметната палата със седемгодишен мандат.

Демерджиев обвърза случая и с необходимостта от избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС).

Според него решението на Сметната палата може да бъде оспорено единствено от Софийската градска прокуратура, като той изрази съмнение, че тя ще предприеме подобни действия.

"Очаквате ли тя да го направи в настоящия си вид? Ако отговорът е не, какъвто е моят, стискайте палци по-скоро да имаме избран нов ВСС", заяви вътрешният министър.

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