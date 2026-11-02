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Асен Василев към Радев: Преди изборите обещавахте, след тях газът поскъпна с 32%

Асен Василев към Радев: Преди изборите обещавахте, след тях газът поскъпна с 32%
БТА

Лидерът на "Продължаваме промяната" разкритикува правителството за поскъпването на природния газ и предупреди, че то ще се отрази на парното, тока и разходите на бизнеса

"Честито! Газът поскъпва с 32% веднага след изборите!" С тези думи лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев коментира увеличението на цената на природния газ след президентските избори.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди поскъпване на природния газ с 32,52% за ноември.

Василев обвини правителството на Румен Радев, че преди изборите е обещавало да ограничи увеличението на цените, но след вота това не се е случило.

"Преди изборите Радев и "Булгаргаз" обещаваха да преразгледат исканото увеличение от 34% и уверяваха, че парното и токът няма да поскъпнат. След изборите увеличението е "ревизирано" на 32%!", написа той към публикувано видео.

Бившият финансов министър предупреди, че по-високата цена на природния газ ще окаже натиск върху разходите за отопление.

"Това няма как да не влезе в цената на парното, защото иначе "Булгаргаз" съвсем ще фалира", заяви Василев във видеото.

Той предупреди и за риск от поскъпване на електроенергията, като посочи зависимостта на част от производството на ток в съседна Гърция от природния газ.

"Проблемът е, че като е висока цената на газа, става висока и цената на електроенергията, защото 40% от производството в Гърция е на природен газ", коментира той.

Василев разкритикува и решението за отлагане на компенсациите за високите цени на електроенергията за бизнеса.

Според него изплащането на помощите е отложено за след 30 юни 2027 година, като той изрази съмнение дали във Фонда "Сигурност на електроенергийната система" ще има достатъчно средства.

"Всичко това означава, че цените ще вървят нагоре, а ние ще ги платим", заяви лидерът на ПП.

В края на изявлението си той отправи иронично послание към управляващите.

"Това е грижата на българското правителство за всички бизнеси и всички български граждани. Честито още веднъж на победителите", завърши Асен Василев.

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