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Цистерна изплува в морето край Ахтопол, бурното вълнение пречи на изваждането ѝ

Цистерна изплува в морето край Ахтопол, бурното вълнение пречи на изваждането ѝ
БТА

Предполага се, че е от същия кораб, от който е паднал контейнерът, изхвърлен на скалите край Арапя

Цистерна е забелязана в морето край Ахтопол, на около два километра навътре от брега. Обектът е открит от служители на "Гранична полиция", съобщиха от Областната администрация в Бургас, цитирани от БТА.

По първоначална информация цистерната е празна, като се предполага, че е паднала от същия кораб, от който е изпаднал и контейнерът, изхвърлен по-рано на скалите между къмпингите "Арапя" и "Оазис".

Към момента обаче няма потвърждение за произхода на двата обекта.

Силното вълнение и бурното море възпрепятстват предприемането на действия по изваждането на цистерната. От Областната администрация уточняват, че засега операцията не може да бъде осъществена заради неблагоприятните метеорологични условия.

Областният управител на Бургас Дико Диков е посетил района край Ахтопол, за да се запознае лично със ситуацията.

По-рано през деня той е извършил оглед и на мястото, където е изплувал контейнерът край Арапя.

Контейнерът, изхвърлен на скалите, по предварителна информация съдържа коледна украса. Районът ще бъде охраняван денонощно до приключване на необходимите действия по случая.

Остава да се установи произходът на цистерната и кога метеорологичните условия ще позволят безопасното ѝ изваждане от морето.

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