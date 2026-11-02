Роналдо пропуска гостуването на Ал Насър в азиатската Шампионска лига заради мерки за сигурност

Кристиано Роналдо остана извън състава на Ал Насър за гостуването на Пахтакор в азиатската Шампионска лига. 41-годишният нападател не замина с отбора за Ташкент на фона на продължаващите опасения за сигурността, предаде ДПА.

Треньорът Анге Постекоглу остави извън групата също Кингсли Коман и Мохамед Симакан. На пресконференцията преди двубоя той обясни решението си с натоварената програма и многото пътувания на футболистите.

Отсъствието на Роналдо идва седмица след отлагането на домакинския мач на Ал Насър срещу Ал Васъл. Отборът от Обединените арабски емирства отказа да пътува до Саудитска Арабия заради ситуацията със сигурността в страната.

В последния си мач португалецът отбеляза хеттрик срещу Ал Холуд в местното първенство. Така той достигна девет гола в 12 срещи през сезона и общо 985 попадения в кариерата си.