Меси, Роналдо и Мбапе сред номинираните за идеалния отбор на 2026 година

Лионел Меси, Кристиано Роналдо и Килиан Мбапе са сред 26-те претенденти за място в идеалния отбор на FIFPro за 2026 година. Имената на единайсетте избрани футболисти ще бъдат обявени на 9 ноември.

В гласуването са участвали 19 806 професионални футболисти от 73 държави. Те са оценявали представянето на своите колеги в периода от 4 август 2025 до 19 юли 2026 година, като условието за участие е било всеки номиниран да има поне 30 официални мача.

В идеалния състав ще попаднат вратарят, тримата защитници, тримата полузащитници и тримата нападатели с най-много гласове. Последното място ще бъде заето от полевия играч с най-голяма подкрепа сред останалите.

Арсенал има четирима представители в списъка - Давид Рая, Габриел Магаляеш, Уилям Салиба и Деклан Райс. Реал Мадрид и Барселона също имат по четирима, ако бъдат включени футболистите, играли за два клуба през оценявания период.

Всички номинирани:

Вратари: Тибо Куртоа (Реал Мадрид), Емилиано Мартинес (Астън Вила / Челси), Давид Рая (Арсенал).

Защитници: Пау Кубарси (Барселона), Марк Кукурея (Челси / Реал Мадрид), Вирджил ван Дайк (Ливърпул), Габриел Магаляеш (Арсенал), Ашраф Хакими и Нуно Мендеш (Пари Сен Жермен), Уилям Салиба (Арсенал), Дайо Упамекано (Байерн Мюнхен).

Полузащитници: Джуд Белингам (Реал Мадрид), Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед), Енцо Фернандес (Челси / Манчестър Сити), Педри и Родри (Манчестър Сити / Барселона), Деклан Райс (Арсенал), Витиня (Пари Сен Жермен).

Нападатели: Ерлинг Холанд (Манчестър Сити), Хари Кейн и Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен), Хвича Кварацхелия (Пари Сен Жермен), Килиан Мбапе (Реал Мадрид), Лионел Меси (Интер Маями), Кристиано Роналдо (Ал Насър), Ламин Ямал (Барселона).