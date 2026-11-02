Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Меси, Роналдо и Мбапе сред номинираните за идеалния отбор на 2026 година

Меси, Роналдо и Мбапе сред номинираните за идеалния отбор на 2026 година
Снимки:АП/БТА - Колаж: ТАРАЛЕЖ

FIFPro обяви 26-те финалисти, избрани с гласовете на близо 20 000 професионални футболисти

Лионел Меси, Кристиано Роналдо и Килиан Мбапе са сред 26-те претенденти за място в идеалния отбор на FIFPro за 2026 година. Имената на единайсетте избрани футболисти ще бъдат обявени на 9 ноември.

В гласуването са участвали 19 806 професионални футболисти от 73 държави. Те са оценявали представянето на своите колеги в периода от 4 август 2025 до 19 юли 2026 година, като условието за участие е било всеки номиниран да има поне 30 официални мача.

В идеалния състав ще попаднат вратарят, тримата защитници, тримата полузащитници и тримата нападатели с най-много гласове. Последното място ще бъде заето от полевия играч с най-голяма подкрепа сред останалите.

Арсенал има четирима представители в списъка - Давид Рая, Габриел Магаляеш, Уилям Салиба и Деклан Райс. Реал Мадрид и Барселона също имат по четирима, ако бъдат включени футболистите, играли за два клуба през оценявания период.

Всички номинирани:

Вратари: Тибо Куртоа (Реал Мадрид), Емилиано Мартинес (Астън Вила / Челси), Давид Рая (Арсенал).

Защитници: Пау Кубарси (Барселона), Марк Кукурея (Челси / Реал Мадрид), Вирджил ван Дайк (Ливърпул), Габриел Магаляеш (Арсенал), Ашраф Хакими и Нуно Мендеш (Пари Сен Жермен), Уилям Салиба (Арсенал), Дайо Упамекано (Байерн Мюнхен).

Полузащитници: Джуд Белингам (Реал Мадрид), Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед), Енцо Фернандес (Челси / Манчестър Сити), Педри и Родри (Манчестър Сити / Барселона), Деклан Райс (Арсенал), Витиня (Пари Сен Жермен).

Нападатели: Ерлинг Холанд (Манчестър Сити), Хари Кейн и Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен), Хвича Кварацхелия (Пари Сен Жермен), Килиан Мбапе (Реал Мадрид), Лионел Меси (Интер Маями), Кристиано Роналдо (Ал Насър), Ламин Ямал (Барселона).

Още по темата

Меси поведе Интер Маями към обрат и място в Шампионската купа на КОНКАКАФ

Меси поведе Интер Маями към обрат и място в Шампионската купа на КОНКАКАФ

Роналдо победи Меси в битката за „Златната топка на всички времена“

Роналдо победи Меси в битката за „Златната топка на всички времена“

Меси се завърна, а Интер Маями се спаси в добавеното време

Меси се завърна, а Интер Маями се спаси в добавеното време

Скандалът с Мбапе продължава: Китайска телевизия спря мачовете от Ла Лига

Скандалът с Мбапе продължава: Китайска телевизия спря мачовете от Ла Лига

Роналдо избухна с хеттрик и е само на 15 гола от голямата си цел

Роналдо избухна с хеттрик и е само на 15 гола от голямата си цел

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Роналдо пропуска гостуването на Ал Насър в азиатската Шампионска лига заради мерки за сигурност

Роналдо пропуска гостуването на Ал Насър в азиатската Шампионска лига заради мерки за сигурност

Иван Николчев донесе първи медал за България от Младежките олимпийски игри

Иван Николчев донесе първи медал за България от Младежките олимпийски игри

УЕФА чака отговори от ФИФА часове преди крайния срок

УЕФА чака отговори от ФИФА часове преди крайния срок

Конър Макгрегър готви последна битка в UFC

Конър Макгрегър готви последна битка в UFC

БФС призна две съдийски грешки: Димитров и Текпетей е трябвало да бъдат изгонени

БФС призна две съдийски грешки: Димитров и Текпетей е трябвало да бъдат изгонени

Водещи

ДСБ: Резултатът на Гюров е основа за широко демократично мнозинство

ДСБ: Резултатът на Гюров е основа за широко демократично мнозинство

  • Преди 9 минути
Здравка Евтимова получи наградата "Перото" за цялостен принос към литературата

Здравка Евтимова получи наградата "Перото" за цялостен принос към литературата

  • Преди 17 минути
18 загинали при руски бомбардировки над училище и укритие в Украйна

18 загинали при руски бомбардировки над училище и укритие в Украйна

  • Преди 23 минути
Цистерна изплува в морето край Ахтопол, бурното вълнение пречи на изваждането ѝ

Цистерна изплува в морето край Ахтопол, бурното вълнение пречи на изваждането ѝ

Роналдо пропуска гостуването на Ал Насър в азиатската Шампионска лига заради мерки за сигурност

Роналдо пропуска гостуването на Ал Насър в азиатската Шампионска лига заради мерки за сигурност

  • Преди 34 минути
Арестуваха шефа на Истанбулската фондова борса

Арестуваха шефа на Истанбулската фондова борса

  • Преди 37 минути
Проф. Антоанета Христова: Избирателите показаха жълт картон на "Прогресивна България"

Проф. Антоанета Христова: Избирателите показаха жълт картон на "Прогресивна България"

  • Преди 40 минути
Иван Николчев донесе първи медал за България от Младежките олимпийски игри

Иван Николчев донесе първи медал за България от Младежките олимпийски игри

  • Преди 48 минути
Четири случая на морбили в Северна Македония

Четири случая на морбили в Северна Македония

  • Преди 51 минути
Калин Стоянов обвини МВР в натиск над избиратели на ДПС в деня на балотажа

Калин Стоянов обвини МВР в натиск над избиратели на ДПС в деня на балотажа

  • Преди 52 минути
Туск обвини президента Навроцки за хаоса в Конституционния съд на Полша

Туск обвини президента Навроцки за хаоса в Конституционния съд на Полша

  • Преди 1 час
УЕФА чака отговори от ФИФА часове преди крайния срок

УЕФА чака отговори от ФИФА часове преди крайния срок

  • Преди 1 час
Мъж ритна до смърт малко куче в София, кадри от насилието предизвикаха възмущение

Мъж ритна до смърт малко куче в София, кадри от насилието предизвикаха възмущение

  • Преди 1 час
Габриел Вълков пред Таралеж: Влиянието на Борисов и Пеевски намалява с всеки ден

Габриел Вълков пред Таралеж: Влиянието на Борисов и Пеевски намалява с всеки ден

  • Преди 1 час
Божидар Божанов: "Абсолютни глупости" са слуховете за договорки между Гюров и Пеевски

Божидар Божанов: "Абсолютни глупости" са слуховете за договорки между Гюров и Пеевски

  • Преди 1 час