Габриел Вълков пред Таралеж: Влиянието на Борисов и Пеевски намалява с всеки ден

Победата на Илияна Йотова на президентските избори е била очаквана, но резултатите сред избирателите на ГЕРБ и ДПС показват интересни политически тенденции. Това коментира Габриел Вълков пред "Таралеж".

Според него влиянието на Бойко Борисов и Делян Пеевски постепенно отслабва, а негативната предизборна кампания и натрупаното разочарование от политическата система са сред основните причини за ниската избирателна активност.

Как според теб протече предизборната кампания и с какво ще я запомниш?

"Доста черна, кална, по-скоро кафява кампания. Според мен се минаха някакви граници на трол атаки, мемета и различни атаки в социалните мрежи, които бяха насочени към това да се очерни основно Илияна Йотова.

Може да е имало някаква реакция на подобни тролове и от другата страна. Не съм видял, но може би е имало. Това също е проблем, защото когато двете страни си хвърлят кал една срещу друга, това безспорно не може да бъде нормално.

Такава кампания не е ОК да съществува. Според мен всички политици трябва да си вземат бележка и да се прави една малко по-позитивна кампания - с факти, с политики, с това какво ще промени един политик, а не да се върви в посока защо другият е лош."

При 100% обработени протоколи Илияна Йотова печели с убедителна преднина от 57% срещу 39% за Андрей Гюров. Как коментираш резултата?

"Според мен беше очаквана победата на Илияна Йотова. Все пак тя е подкрепена от най-голямата партия в парламента - "Прогресивна България", както и от БСП.

Това, което ми направи впечатление в резултатите, е, че Гюров печели в 23-ти и 24-ти МИР в София, където беше очаквано. Но по-интересното е, че печели в Кърджали и в Турция.

Което според мен означава, че отново някой е пил мазното турско кафе с Пеевски."

Според данните от социологическите проучвания 56% от избирателите на ДПС са подкрепили Андрей Гюров, а 37% - Илияна Йотова. При избирателите на ГЕРБ подкрепата за Гюров достига 75% срещу 20% за Йотова. Очакваше ли подобни резултати?

"Според мен те дори направиха това, което можаха. ГЕРБ и ДПС застанаха зад Гюров.

Друг е въпросът дали това не говори за отслабване на Борисов и Пеевски и тяхното влияние, което намалява с всеки ден.

Плюс това самото общество според мен ясно каза на последните парламентарни избори, че не иска повече сглобки, не иска повече Бойко и Пеевски, не иска повече и ПП-ДБ.

Тези избори затвърдиха реално погледнато резултата от парламентарните избори - че подобна сглобка няма как да спечели избори."

Избирателната активност остана изключително ниска. Защо според теб толкова много българи не излязоха да гласуват?

"Според мен на втория тур те не излязоха да гласуват, защото мачът изглеждаше решен. Тоест беше ясно, че Илияна Йотова ще спечели.

Когато един мач се окаже доста по-близък на първия тур, това мотивира хората да излязат на втория тур и да гласуват.

Толкова много избори, които проведохме през последните пет години, със сигурност водят до едно демотивиране.

Освен това президентът сам по себе си като фигура според мен в очите на обществото не е нещо решаващо. Няма реалната власт в тази позиция да промени нещо голямо в България.

И понеже не може да промени много, много хора си казват, че е безсмислен този избор, че няма смисъл да гласуват.

Отделно черната кампания, калната кампания, кафявата кампания, за която говорих, също според мен е повлияла на това. Много хора са се разочаровали и са казали, че никой кандидат не става и няма смисъл да гласуват."