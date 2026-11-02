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Иван Николчев донесе първи медал за България от Младежките олимпийски игри

Иван Николчев донесе първи медал за България от Младежките олимпийски игри
Facebook/ Bulgarian Olympic Team

16-годишният джудист спечели бронз в Дакар, след като преодоля травма в дните преди състезанието

Иван Николчев завоюва бронзов медал в категория до 81 килограма на Младежките олимпийски игри в Дакар. Отличието на джудиста е първо за България от надпреварата в сенегалската столица.

В срещата за третото място 16-годишният европейски шампион за кадети победи Шаку Каргбо от Сиера Леоне. Българинът постигна успех с „ипон“ минута и 45 секунди преди края на схватката.

По-рано Николчев се наложи над кипъреца Владимиров Харалампус с „вадзари“ на четвъртфиналите. В следващия кръг той отстъпи на словенеца Макс Чебулж с „юко“, но след това намери сили за победа в битката за бронза.

Българинът се състезава в по-висока от обичайната си категория, а подготовката му за Игрите е била съпътствана и от здравословни трудности. Десет дни преди началото им той получава травма в областта на кръста.

Първоначално лекарите са имали съмнения за счупен прешлен, но диагнозата впоследствие не се потвърждава. Николчев успява да се възстанови навреме за пътуването до Дакар, където донася първия медал за българската делегация.

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