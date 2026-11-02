Радев и американски дипломат обсъдиха сигурността в Черно море

Министър-председателят Румен Радев проведе среща с Дейвид Бейкър – заместник-помощник държавен секретар на САЩ, отговарящ за европейската сигурност и политическите въпроси. Двамата са разговаряли за стратегическите икономически и инвестиционни отношения, развитието на енергетиката и високите технологии, както и за сътрудничеството в сферата на отбраната и стабилността в Черноморския регион, информират от пресслужбата на Министерския съвет.

По време на дискусията е бил поставен акцент върху геополитическото значение на т.нар. Среден коридор като ключов маршрут за транспортната, дигиталната и енергийната свързаност на европейския континент.

Визитата на Бейкър у нас е свързана с официалното въвеждане в експлоатация на първите бойни машини от типа „Страйкър“ в състава на българските Сухопътни войски. На разговорите са присъствали също така министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова.