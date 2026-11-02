Утре няма да има магнитни бури

Утре не се очакват магнитни бури. Според данните от Американския център за космическо време (NOAA) и сайта Meteoagent, активността на Слънцето ще бъде съвсем слаба и в рамките на нормалното.

Силата на тези явления се измерва със скала, наречена Кр-индекс. Всичко до 4-та степен се води спокойно време. Самата 4-та степен е знак за средна активност, а бурите започват при стойности над нея. Тъй като слънчевият вятър и изригванията се променят непрекъснато, прогнозите се обновяват всеки ден.

Макар лекарите все още да спорят дали промените в космическото време наистина влияят на хората, много от нас усещат неразположение. Ако усетите главоболие в такива дни, е важно да спазвате обичайния си график за сън. Не се опитвайте да компенсирате дискомфорта, като спите твърде много, тъй като прекалено дългото спане всъщност може да засили болката.

Също така не пропускайте хранения и пийте вода през целия ден. Гладът и дехидратацията често причиняват болки в главата, без значение какво е времето навън. Все пак, ако лекар ви е препоръчал да ограничавате течностите поради някаква здравословна причина, се придържайте към неговия съвет. Добре е да оставяте очите си да почиват от екраните на телефони и компютри и изцяло да се въздържате от алкохол, тъй като той лесно може да влоши състоянието ви.

Ако главоболието ви се повтаря често или става все по-силно, е добре да се консултирате с лекаря си. Изключително важно е да знаете, че ако болката се появи внезапно, усеща се необичайно силно и е придружена от завален говор или слабост в тялото, трябва незабавно да извикате бърза помощ. Подобни опасни симптоми не се дължат на магнитни бури и изискват спешна намеса.