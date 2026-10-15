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Румънският министър на отбраната: Инцидентът в Черно море е сериозен, но не сме близо до война

Румънският министър на отбраната: Инцидентът в Черно море е сериозен, но не сме близо до война

Румънските власти разследват дали пожарът на петролния танкер „Яра Джей“ е бил причинен от дрон

Румъния предложи на България двете държави съвместно да поискат от НАТО създаването на военно командване в Черно море, което да бъде ръководено на ротационен принцип от крайбрежните страни. Инициативата идва на фона на два инцидента с търговски кораби в румънски води в рамките на няколко часа.

Румънските власти разследват дали пожарът на петролния танкер „Яра Джей“ е бил причинен от дрон. Корабът, плаващ под флага на Коморските острови, е пътувал от Турция към украинското пристанище Измаил, където е трябвало да натовари петрол.

Екипажът е успял да потуши огъня, след което танкерът се е насочил към пристанището в Констанца за проверка. На борда са били 10 индийски и шестима сирийски моряци, а капитанът е иракски гражданин. Няма данни за пострадали.

Малко преди пожара румънските радари са засекли група въздушни обекти над Черно море, два от които са навлезли във въздушното пространство на страната. Във въздуха са били вдигнати изтребители. Контактът с единия обект е изгубен, а другият се е насочил към Украйна. Засега властите не потвърждават връзка между засечените обекти и пожара на танкера.

Изпълняващият длъжността министър на отбраната на Румъния Раду Мируца заяви, че се анализират радарните данни и предстои корабът да бъде инспектиран. Той определи случилото се като сериозен инцидент, но подчерта, че това не означава, че страната е близо до война.

Председателят на Свободния синдикат на моряците в Румъния Адриан Михалчиочу предупреди, че сигурността в Черно море е под нарастващ натиск. По думите му съществува риск районът да бъде определен като високорискова зона, което би имало тежки икономически последици за всички крайбрежни държави.

Напрежението се засили допълнително тази сутрин, когато беше подаден сигнал за пожар на друг търговски кораб, плаващ под флага на Сан Марино, югоизточно от пристанището Сулина. Четирима моряци са спасени, а издирването на още осем души продължава.

На този фон предложението на Букурещ за съвместна инициатива с България пред НАТО поставя акцент върху засилването на военната координация и сигурността в Черно море.

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