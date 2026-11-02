Григор Димитров отстъпи в ранглистата, Зверев за първи път е номер 1

Григор Димитров загуби десет позиции в световната ранглиста на АТП и вече заема 134-о място с актив от 422 точки. Въпреки отстъплението 35-годишният хасковлия остава най-високо класираният български тенисист.

През уикенда Димитров отпадна в първия кръг на квалификациите за турнира от сериите „Мастърс“ в Париж. Той отстъпи пред парагваеца Адолфо Даниел Вайехо с 6:7(3), 6:4, 3:6.

Пьотр Нестеров остава втора ракета на България, но губи една позиция и вече е 286-и. Димитър Кузманов отстъпва с пет места до 363-тото.

Новият лидер в световната ранглиста е Александър Зверев, който оглавява класацията за първи път в кариерата си. Германецът е с актив от 9550 точки и изпреварва Яник Синер, пропуснал голяма част от сезона заради контузия.

29-годишният Зверев е 30-ият тенисист, достигнал върха на ранглистата, и първият германец на тази позиция след Борис Бекер в началото на 90-те години.

При двойките най-добрият българин Александър Донски се смъква с три места до 81-вото. Миналата седмица той и чехът Давид Поляк отпаднаха в първия кръг на турнира от сериите „Чалънджър 125“ в Сеул.