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Най-важното от България на 02.11.2026 г.

Най-важното от България на 02.11.2026 г.
ТАРАЛЕЖ

Екипът на ТАРАЛЕЖ събра акцентите от деня

Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят президентските избори при 100% обработени протоколи, показват официалните данни на Централната избирателна комисия към 9:15 часа. Двойката получава 1 093 852 гласа, или 57,56%, докато Андрей Гюров и Георги Кандев остават втори със 750 251 гласа, или 39,48%. Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 343 601 гласа.

Йотова става първата жена президент на България. В първото си изявление след победата тя благодари на подкрепилите я политически сили и специално на Румен Радев с думите: "Г-н Радев, без Вас нямаше да се справим".

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди увеличение на цената на природния газ с 32,52% за ноември. Новата цена е 58,43 евро за мегаватчас без включени такси и ДДС. Първоначалното предложение на "Булгаргаз" е било за 59,08 евро, но след намеса на регулатора то е коригирано.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски предупреди, че още по-голямо увеличение би било шоково за топлофикациите и икономиката. Според него регулаторът разполага с механизми за предотвратяване на поскъпването на парното и електроенергията за домакинствата от 1 януари 2027 година.

Вътрешният министър Иван Демерджиев отправи остри критики към Сметната палата след получен отговор по негов сигнал относно частните полети на Делян Пеевски. Според министъра институцията не е установила нарушение въпреки въпросите за недекларираните според него пътувания и произхода на средствата за тях.

"Сметната палата не намира нарушение в това, че Делян Пеевски не е декларирал частните си полети", заяви Демерджиев. Той обвини част от държавните институции, че действат като политически чадър, и свърза случая с необходимостта от съдебна реформа и избор на нов Висш съдебен съвет.

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев отговори на обвиненията на Иван Демерджиев, като уточни, че институцията не е установила конфликт на интереси по подадения сигнал. По думите му решението е прието единодушно и се отнася единствено до въпроса за конфликт на интереси.

Главчев подчерта, че проверката не е приключила. "Проверката в публичния регистър продължава. Сигналът е препратен на НАП и СГП", съобщи той. Резултатите от останалите проверки все още предстоят.

От "Възраждане" заявиха, че няма да участват в избора на нов Висш съдебен съвет заедно с ГЕРБ и ДПС. Заместник-председателят на парламентарната група Петър Петров обяви, че партията води разговори с останалите политически сили и ще търси подкрепа за кандидатурата на Цвета Рангелова.

За избирането на член на ВСС от парламентарната квота са необходими 160 депутатски гласа. Очаква се през втората половина на ноември да стане ясно дали политическите сили ще успеят да постигнат необходимото мнозинство

ГЕРБ-СДС не изключва възможността да подкрепи кандидати за Висшия съдебен съвет, предложени както от управляващите, така и от опозицията. Това заяви депутатът Рая Назарян, която уточни, че парламентарната група ще вземе окончателно решение след изслушването на всички кандидати.

Назарян подчерта, че изборът на нов състав на ВСС е сред важните задачи на Народното събрание. Тя призова депутатите да се съсредоточат върху законодателната работа след президентските избори, като припомни, че предстои и разглеждането на държавния бюджет за 2027 година.

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